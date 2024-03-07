۱۵ کشتارگاه صنعتی و سنتی دام و طیور در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیضی صبح پنجشنبه در بازدید از مراکز عرضه محصولات دامی و فرآورده های گوشتی در اردبیل اظهار کرد: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه رمضان و عید سعید نوروز در اردبیل آغاز شده و در این طرح از ورود ۶۷ هزار و ۱۲۱ کیلوگرم فراورده های خام دامی آلوده، غیربهداشتی و تاریخ منقضی به چرخه مصرف انسانی جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بهداشتی و کیفی بر فرآورده های خام دامی یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دامپزشکی است و فعالیت های سلامت محور دامپزشکی به هیچ عنوان تعطیلی نداشته و حتی در مناسبت های مهم ملی و مذهبی به طور مستمر انجام می شود.

مدیرکل دامپزشکی اردبیل تصریح کرد: نظارت ها به دلیل افزایش مصرف فرآورده های خام دامی تشدید می شود چرا که دامپزشکی در بحث زیرساخت ها یکی از مهمترین ارگان های تاثیر گذار جامعه است.

فیضی با بیان اینکه متاسفانه فعالیت های انجام شده مانند سایر ارگان ها مستقیماً نمود بیرونی در جامعه نداشته و ناشناخته و مغفول مانده است، گفت: نظارت بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاه ها به عنوان مهمترین و محوری ترین حوزه نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی به صورت مستمر ادامه داد:

وی افزود: در حال حاضر ۷ باب کشتارگاه صنعتی دام و طیور و ۸ باب کشتارگاه سنتی دام در سطح استان فعالیت می کنند که در تمامی این کشتارگاه ها ناظران و متخصصان فنی و بهداشتی بازرسی گوشت و روحانیون ناظر ذبح شرعی حضور دارند و تمامی مراحل کشتار را با دقت و حساسیت خاصی رصد و پایش می کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل ادامه داد از ابتدای سالجاری ۲۰۳ هزارو ۳۹۲ راس دام سنگین و سبک در کشتارگاه های دام و ۱۵ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۶۶۷ قطعه طیور در کشتارگاه های صنعتی طیور استان ذبح و پس از طی فرایند نظارت بهداشتی و شرعی وارد بازار مصرف و چرخه مصرف انسانی شده است.