منتخبان مجلس تنها پیگیر مطالبات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ایرانی جم عصر پنجشنبه در جلسه پایانی سالجاری با مطالبهگران اصناف و بازاریان اردبیل، اظهار کرد: فرآیند طولانی انتخابات را در قالب جامعه اسلامی اصناف و بازاریان پشت سر گذاشتیم و حضور و مشارکت مردم در انتخابات نشان داد که همچنان نظام اسلامی ما از پشتوانه عظیم مردمی و حمایتهای همهجانبه آنها بهرهمند است.
وی تصریح کرد: امیدواریم این انتخابات و نتایج آن برای کشور و استان اردبیل خوشیومن بوده و منتخبان سعی کنند تا با اولویت حل مشکلات استان و مردم پرچم خدمت رسانی را بلند کرده و در این مسیر گام بردارند.
دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل فعالیت 12 کمیته جامعه اسلامی اصناف و بازاریان را یادآور شد و گفت: از سال آینده پالایش حقیقی در این حوزه انجام میدهیم تا اعضای کمیتهها با تخصص و تبحر و به عنوان فرهیختگان شهرمان انتخاب شده و در این مجموعه وارد فعالیت شوند.
ایرانی جم افزود: ما در حوزههای اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگیان، اساتید و... سال آینده تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت متخصصان استفاده کرده و روحیه مطالبهگری خود را از مسئولان و مدیران ارتقا دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قطعا هدفگذاری ما استقلال فکری و تصمیمگیریهای این مجموعه با اعمال مشوق صحیح متخصصان در ابعاد مختلف است و امیدواریم کاستیهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را دیگر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که پیش رو است، تکرار نکنیم.
دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل اضافه کرد: با تحلیل درست و واقعبینانه از نتایج انتخابات و آرایی که مردم به صندوقها ریختهاند، بر این باوریم که فضای دوقطبی انتخابات در کشورمان در حال تغییر و تحول اساسی است و جریان مردمی انتخابات یک جریان مستحکمی است که کاندیداهای با کارکرد و شایستگی مناسب میتوانند در عرصههای مختلف نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه رؤسا و اعضای کمیتههای 12گانه جامعه اسلامی اصناف و بازاریان به بیان دیدگاههای خود پرداخته و خواستار رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهبری جریان مستقل جامعه اسلامی اصناف و بازاریان شده و از دبیر این جامعه خواستند تا اجازه ندهند عدهای با نام انجمن اسلامی اصناف و بازاریان فعالیتهای همسو با این جامعه را در حوزههای مختلف انجام داده و یا حرکتهای جامعه اسلامی اصناف و بازاریان را زیر سؤال ببرند.
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