به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع معاونت‌های تخصصی این نیرو، اظهار داشت: نیرو انسانی نخبه و متخصص اولین مؤلفه پدافند برتر و کارآمد است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اضافه کرد: در زمینه ارتقا علوم پدافندی تمامی بسترها و ظرفیت‌ها به کارگرفته می‌شود و از طرح‌های علمی و فنی برتر بویژه در حوزه پهپاد استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه اساس و پایه مراکز علمی آموزشی و تحقیقاتی این نیرو بر پایه پژوهش محوری است، ابراز داشت: پدافند برتر زمانی نمایان می‌شود که همیشه چند گام جلوتر از تهدیدات باشیم و بتوانیم در موقعیت‌های مختلف اقدام غیرقابل پیش بینی و متقابل را انجام دهیم.

امیر صباحی فرد با بیان اینکه رشد تسلیحات موشکی راداری و پهپادی نوید آینده‌ای درخشان در مجموعه پدافند هوایی را می‌دهد، گفت: تحریم‌ها نمی‌تواند موتور پیشران و پیشرفت پدافند را دچار اختلال و توقف کند.

وی با اشاره به اینکه آمادگی مراکز علمی این نیرو در راستای پذیرش و انتقال دانشجو به منظور تبادل دانش و هم‌افزایی با سایر دانشگاه‌های نظامی کشورهای هم پیمان در مرحله نهایی و اجرایی است، تاکید کرد: اساسی‌ترین اولویت ارتش و نیروهای مسلح کشورمان پیشرفت لحظه‌ای مطابق با فناوری روز دنیا است.