به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق تاکید کرد که نباید در قبال تحولات جاری در نوار غزه و حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه این باریکه بی طرف بود.

وی در ادامه شجاعت و مقاومت ساکنان نوار غزه را که تحت شدیدترین حمله‌های رژیم صهیونیستی و جنایات وحشیانه تل آویو قرار دارند ستود.

السودانی اضافه کرد که جامعه بین الملل به شدت این جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی را علیه نوار غزه محکوم کرده است.

وی در ادامه حلول ماه مبارک رمضان را به ملت عراق تبریک گفت و از خداوند متعال خیر و رحمت برای مردم این کشور درخواست کرد.

نخست وزیر عراق پیشتر نیز بر ضرورت توقف جنگ در غزه و پایان نسل کشی در این باریکه از سوی اشغالگران به ویژه با نزدیک شدن به ماه رمضان تاکید کرده بود.