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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

امام جمعه ایلام مطرح کرد؛

لزوم حمایت از احداث مرکز غربالگری سرطان در استان ایلام

لزوم حمایت از احداث مرکز غربالگری سرطان در استان ایلام

ایلام -امام جمعه ایلام بر لزوم حمایت از احداث مرکز غربالگری سرطان در استان ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار در جمع هیات مدیره و هیات امنای موسسه خیریه امدادگران عاشورا با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های امدادگران عاشورا در استان، افزود: مشکلاتی که توسط اعضا مطرح شد، در استان قابل حل است.

وی با تقدیر از حرکت موسسه خیریه امدادگران عاشورا برای احداث مرکز غربالگری سرطان، افزود: این مرکز نیاز استان ایلام است و حتماً مسوولان استان در زمینه تامین زمین این مرکز همکاری کنند.

وی عنوان کرد: از مسوولان استان در بخش‌های مختلف انتظار دارم نهایت همکاری را برای احداث غربالگری سرطان در استان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پزشکی و درمانی به خصوص تجهیزات پزشکی و جراحی‌ها باید زمینه استفاده مردم از خدمات بیمارستان‌های دولتی به آسانی فراهم شود، افزود: باید تا حد امکان تلاش کرد بیماران استان در داخل استان خدمات دریافت کنند تا مجبور به رفت و آمد به خارج از استان نشوند.

وی تصریح کرد: اقدامات خیریه امدادگران عاشورا برای حل مشکلات درمانی بیماران سرطانی قابل تقدیر است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: از خیرین استان ایلام انتظار است از این خیریه‌ها حمایت کنند تا زمینه افزایش ارایه خدمات به بیماران صعب العلاج فراهم شود.

کد مطلب 6124990

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