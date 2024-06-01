لزوم حمایت از احداث مرکز غربالگری سرطان در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار در جمع هیات مدیره و هیات امنای موسسه خیریه امدادگران عاشورا با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های امدادگران عاشورا در استان، افزود: مشکلاتی که توسط اعضا مطرح شد، در استان قابل حل است.

وی با تقدیر از حرکت موسسه خیریه امدادگران عاشورا برای احداث مرکز غربالگری سرطان، افزود: این مرکز نیاز استان ایلام است و حتماً مسوولان استان در زمینه تامین زمین این مرکز همکاری کنند.

وی عنوان کرد: از مسوولان استان در بخش‌های مختلف انتظار دارم نهایت همکاری را برای احداث غربالگری سرطان در استان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پزشکی و درمانی به خصوص تجهیزات پزشکی و جراحی‌ها باید زمینه استفاده مردم از خدمات بیمارستان‌های دولتی به آسانی فراهم شود، افزود: باید تا حد امکان تلاش کرد بیماران استان در داخل استان خدمات دریافت کنند تا مجبور به رفت و آمد به خارج از استان نشوند.

وی تصریح کرد: اقدامات خیریه امدادگران عاشورا برای حل مشکلات درمانی بیماران سرطانی قابل تقدیر است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: از خیرین استان ایلام انتظار است از این خیریه‌ها حمایت کنند تا زمینه افزایش ارایه خدمات به بیماران صعب العلاج فراهم شود.