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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

در اردیبهشت سال جاری؛

تولید گوشت قرمز در استان قزوین ۳ درصد رشد داشته است

تولید گوشت قرمز در استان قزوین ۳ درصد رشد داشته است

قزوین- مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از رشد ۳.۴ درصدی تولید گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامپروری فعال این استان طی اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد میربابایی اظهار کرد: در اردیبهشت ماه امسال تولید گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامپروری فعال استان قزوین ۳.۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی اردیبهشت ماه سال جاری سه هزار و ۴۷۹ تن گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامپروری فعال این استان تولید شده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: این میزان گوشت قرمز تولید شده در مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و ۳۶۴ تن بوده افزایش ۳.۴ درصد رشد داشته است.

میربابایی با بیان اینکه این میزان گوشت قرمز در ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است، اضافه کرد: بیشترین تولید گوشت قرمز در استان قزوین در واحدهای دامی شهرستان بوئین زهرا تولید می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره بردار در زمینه تولید گوشت قرمز در استان فعالیت دارند.

کد مطلب 6124988

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