تولید گوشت قرمز در استان قزوین ۳ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میربابایی اظهار کرد: در اردیبهشت ماه امسال تولید گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامپروری فعال استان قزوین ۳.۴ درصد رشد داشته است.
وی افزود: طی اردیبهشت ماه سال جاری سه هزار و ۴۷۹ تن گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامپروری فعال این استان تولید شده است.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: این میزان گوشت قرمز تولید شده در مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و ۳۶۴ تن بوده افزایش ۳.۴ درصد رشد داشته است.
میربابایی با بیان اینکه این میزان گوشت قرمز در ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است، اضافه کرد: بیشترین تولید گوشت قرمز در استان قزوین در واحدهای دامی شهرستان بوئین زهرا تولید میشود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره بردار در زمینه تولید گوشت قرمز در استان فعالیت دارند.
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