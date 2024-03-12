شرکت ۹۰ هزار نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی در جشنواره قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عباس شیراوژن در جلسه مشترک وزیر و معاونان وزارت بهداشت با هیأت رئیسه فرهنگستان علوم پزشکی، گفت: ۹۰ هزار نفر از دانشجویان و کارکنان حوزه سلامت در بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت شرکت کرده اند. در دوره قبلی این جشنواره ۵۰ هزار نفر شرکت کرده بودند.

وی افزود: در دوره بیست و هشتم قرآن وعترت وزارت بهداشت ۹۰ هزار نفر شرکت کردند که ۴۰ هزار نفرشان دانشجو بودند.

شیراوژن با بیان این که امسال برای اولین بار کاروان راهیان نور استادان علوم پزشکی راه اندازی شد، افزود: در مراسم اعتکاف امسال ۴ هزار دانشجو، در پیاده روی اربعین ۱۴ هزار دانشجو، در اردوهای راهیان نور امسال ۲۰ هزار استاد و دانشجو، در مراسم سالگرد حاج قاسم ۲ هزار دانشجو، در مراسم نیمه شعبان ۱۰ هزار دانشجو، در اردوهای جهاد تبیین ۲ هزار نفر، در جشن دانش آموختگان در حرم رضوی ۲ هزار فارغ التحصیل و در جشن ولادت حضرت معصومه ۳۵۰۰ دانشجوی دختر شرکت کردند.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با اعلام این که امسال در «پویش قرآنی شو» ۶ هزار نفر ثبت نام کردند، اظهار داشت: جشنواره «صحیفه سجادیه» نیز برای اولین بار در کنار جشنواره «نهج البلاغه» برگزار می‌شود.

شیراوژن با اشاره به برگزاری نشست ۳۰۰ دختر حافظ قرآن، از اجرای طرح ولایت در ایام نوروز در شهر قم با حضور ۳۰۰ دانشجو خبر داد و تصریح کرد: وزارت بهداشت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و ششمین دوره انتخابات خبرگان همپای وزارت کشور حضور داشت و در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی مؤثر بود.