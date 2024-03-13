هیئات مذهبی پرچمدار اجرای طرح ملی «زندگی با آیه ها» هستند

محمدعلی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ملی زندگی با آیه‌های قرآن ماه رمضان امسال همزمان در سراسر کشور در استان نیز در دست اجرا است، افزود: ماه رمضان امسال پویش حفظ و قرائت تدبری آیات قرآن در جلسات هیأت‌های مذهبی، روضه‌ها و سخنرانی‌ها، منبرها، مساجد و محافل خانه گی اجرا و برپا می‌شود.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی به عنوان مردمی‌ترین نهاد مذهبی کشور پرچمدار اجرای طرح ملی مسطورا است، قرآنی تر کردن زندگی مردم را هدف این طرح ذکر کرد.

باقری تاکید کرد: قرآن چراغ راه زندگی است و با ساری و جاری کردن مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره با یکدیگر مهربان‌تر، در حل مشکلات یاریگر همنوعان باشیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران یادآور شد: این طرح در سراسر کشور و در استان مازندران در دست اجرا است وبا همکاری بیش از ۵ هزار هیأت مذهبی، مبلغان و روحانیان در مساجد اجرا می‌شود.

وی گفت: همچنین برای تشویق، تبلیغ و تبیین برنامه‌های قرآنی جوایز و هدایای در نظر گرفته شده است.