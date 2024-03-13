داوودی: ضعف من تکنیکی است نه قدرتی/جوادی: انتظار توجه بیشتر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داوودی در حاشیه تمرین تیم ملی وزنه برداری در مورد آخرین وضعیتاش در مورد حضور در جام جهانی تایلند گفت: خدا را شکر شرایط خوبی داریم و برای کسب خوش رنگترین مدال به همراه آیت شریفی عازم جام جهانی تایلند خواهیم شد.
وی در مورد عملکردش در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: برای وزنهبرداری که همیشه در اردوی تیم ملی است، شرایط سخت است اما ما عادت داریم. امیدوارم همه ورزشکاران و وزنهبرداران مزد زحماتشان را بگیرند.
داودی در مورد برطرف شدن ضعف او در حرکت یکضرب خاطرنشان کرد: این موضوع تنها مختص به المپیک نیست دارم و در همه مسابقات تأثیرگذار است. من کار میکنم و در تمرینات کوتاهی نمیکنم. ضعف من تکنیکی است نه قدرتی. امیدوارم حل شود و بتوانم وزنههای خوبی بزنم. در همه مسابقات این نقطه ضعف را دارم و تنها در المپیک نیست.
آیت شریفی: تلاش میکنم از المپیک جا نمانم
در ادامه آیت شریفی در حاشیه تمرین تیم ملی وزنهبرداری گفت: همه تلاشمان را میکنیم تا در این مسابقه بهترین نتیجه را بگیریم. از هفته آینده تمرینات رکوردی را خواهیم داشت. امیدوارم برای المپیک هر کسی که لیاقت داشته باشد به این مسابقات اعزام شود. سال ۴۰۲ برای من سال دلنشینی نبود، در مسابقات مهمی مثل رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی شرکت کردم که نتوانستم خوب نتیجه بگیرم.
شریفی در مورد رسیدن به سهمیه المپیک در جام جهانی تایلند بیان کرد: علی داودی رکورد مجموع خوبی زده و من تلاش میکنم از المپیک جا نمانم و اگر به المپیک نرسیدم به این دلیل است که آقای داودی بهتر کار کرده است.
جوادی: انتظار داریم مسئولان الان به وزنهبرداران سر بزنند
میرمصطفی جوادی در حاشیه تمرین تیم ملی وزنهبرداری در آستانه مسابقات جام جهانی تایلند در مورد شرایط تمرینیاش گفت: خدا را شکر شرایط خوبی داریم و تقریباً به حداکثر آمادگی رسیدیم و سه هفته دیگر تا این مسابقات زمان باقی مانده و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که قرار است در این مسابقات سنگین کار کند با توجه به اینکه سهمیه المپیک را هم قطعی کرده است، گفت: آن طور که من در جریان هستم قرار است وزنه بزنیم و سنگین هم کار خواهیم کرد. چون از آخرین مسابقه زمان زیادی گذشته و بهتر است ما یک مسابقه را تجربه کنیم.
جوادی در پاسخ به این سوال که سال ۱۴۰۲ را چطور گذراند، گفت: هم سال خوبی بود و هم یک سری اتفاقات افتاد که چندان خوب نبود. اما به طور کلی سال خوبی است. اول مسابقات قهرمانی آسیا در کره را پیش رو داشتیم که با وجود اینکه تازه به دسته ۸۹ کیلوگرم آمده بودم اما توانستم مقام سومی را کسب کنم. بعد از آن مسابقات جهانی ریاض را پیش رو داشتیم که خوشبختانه در آن مسابقه مدال طلای قهرمانی جهان را کسب کردم. در بازیهای آسیایی هم حضور پیدا کردم که با توجه به شرایطی که وجود داشت نتوانستم نتیجه بگیرم.
دارنده مدال طلای جهان در مورد سال ۱۴۰۳ گفت: امیدوارم سالی خوبی باشد چرا که سال المپیک است و باارزشترین مدالی که یک ورزشکار میتواند در عمر ورزشیاش کسب کند در این سال توزیع میشود.
وی در مورد حریفانش در المپیک گفت: حدود ۶ تا ۷ وزنه بردار توانمند در این وزنه حریف من هستند که همگی مدال داران هستند و مدعی کسب مدال طلا در این دسته هستند، برای همین غیرقابل پیشبینی است، ولی شانس داریم. امیدواریم که شرایط خوب پیش برود و بتوانیم خوب ظاهر شویم.
قهرمان وزنهبرداری جهان در مورد انتظار از مسئولان برای کمک به وزنهبرداری گفت: انتظار داریم توجه بیشتر شود، قولهایی هم دادهاند. چند ماه است که منتظر هستیم و امیدوارم قولها عملی شود. ما برای المپیک آماده میشویم و اردوها در سطحی که باید باشد، نیست. امیدوارم بعد از جام جهانی تایلند کمکهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و شرایط اردویی ما بهتر شوند. همچنین انتظار داریم مسئولان الان به ما سر بزنند.
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