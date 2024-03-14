امیدواریم طوفان الاقصی طوفانی در روح زمانه و هستی پدید آورد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «طرح طوفان؛ علوم انسانی و تأملی در مساله غزه» عصر دیروز (چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه) در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری برگزار شد.

فاطمه دلاوری پاریزی، محقق و پژوهشگر و دانشجوی دکتری فلسفه و پژوهشگر زیبایی شناسی سیاسی یکی از سخنرانان این مراسم بود که درباره اینکه چرا ما نمی‌توانیم کار علوم انسانی در حوزه غزه کنیم سخنرانی کرد.

وی گفت: ابن سینا حدس را مبدا اعتبار همه دانش‌ها می‌داند و معتقد است دانش‌ها، روایت عصر خود هستند و نظام فلسفی چیزی جز ادراک روح زمانه نیست. به قول هایدگر فلسفه ظهوری از حقیقت هر دوره و علوم انسانی هم از فرزندان فلسفه است.

دلاوری پاریزی افزود: با انقلاب صنعتی، به رسمیت شناخته شدن آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه ما وارد دوران مدرن شدیم و یکی از خصیصه‌های انسان دوران مدرن این است که دیگر تماشاچی محض نیست بلکه به دنبال سلطه بر طبیعت و استعمار است. چنانکه استرالیا، نیوزلند و برزیل همگی محصول این دوران استعماری هستند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز مردم اروپا یا سفیدپوستان هرکسی غیر از خودشان را به رسمیت نمی‌شناسند و هرکسی به غیر از خودشان، «دیگری» است. حتی مارکس هم که به استثمار اعتراض داشت فرایند سلطه بریتانیا بر هند را می‌پذیرد و معتقد است تنها راه به رسمیت شناخته شدن، پیشرفت و تکامل یک کشور استعمار است و مستعمره شدن تنها راه متمدن شدن است.

این محقق و پژوهشگر ادامه داد: همانطور که گفتیم فلسفه روح زمانه است و در چنین زمانه مدرنی، عجیب نیست که هابرماس وفادار به فلسفه بماند و درباره غزه چنین موضعی بگیرد در واقع هابرماس به اعتقاد خود کار درستی انجام داده و متعهد به فلسفه بوده است. در این میان افراد دیگری مثل نوام چامسکی هم که کمی متعادل‌تر فکر می‌کنند نظراتشان راه به جایی نمی‌برد چون اساساً مسئله را غیرقابل گذر می‌دانند.

دلاوری پاریزی گفت: معادله مردم کشور ما با مردم کشورهای دیگر در مواجهه با دولت‌هایشان کمی متفاوت است چون مردم کشورهای دیگر درباره موضوع غزه باید از دولت خود مطالبه گری کنند که چرا از مردم غزه حمایت نمی‌کنید اما در کشور ما احتیاج به چنین مطالبه گری نیست چون دولت و حکومت ما همواره پشتیبان غزه بوده است.

این تحصیلکرده رشته فلسفه در پایان گفت: «غزه» نقطه عطف جدیدی در هستی و زمانه است. اینکه در یک سرزمین حتی دریا هم ناامن شود یا مرزهای یک کشور بسته شود تا مردم از گرسنگی بمیرند اتفاقات مهم و معناداری هستند. انسان امروز مضطر و به دنبال نوع دیگری بوده است. ان‌شاءلله طوفان الاقصی یک طوفان در روح زمانه و هستی پدید آورد. به قول حافظ شیرازی عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی.