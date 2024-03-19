به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی‌خوشخو رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در آستانه عید نوروز، مهمان خبرگزاری مهر شد و ساعتی را درباره فعالیت‌های سال جاری پارک، برنامه‌های سال آینده پارک، جایگاه صنایع فرهنگی ایران با خبرنگار مهر به گفتگو نشست.

ایمانی‌خوشخو گفت: اصلی‌ترین سیاست‌مان در سال ۱۴۰۳ صادرات صنایع فرهنگی است و هم اکنون مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم.

وی افزود: شهر جهانی صنایع فرهنگی در شورای هنر مطرح و تأیید شد. سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به ابلاغ رسید. تا دو ماه فرصت داریم طرح شهر جهانی صنایع فرهنگی را آماده کنیم. صفر تا صد کار را هم با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌دهیم.

رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی گفت: برگزاری اولین جشنواره و نمایشگاه مجازی گردشگری، صنایع دستی و سوغات اردیبهشت، چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت مهر، نشست تخصصی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی مهر، نشست تخصصی فرصت‌های حضور در بازار جهانی انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، نشست تخصصی چال‌های فرآیند جذب سرمایه بخشی از اقداماتی است که سال ۱۴۰۲ توسط پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی انجام شده است.

مشروح این‌گفتگو در ایام نوروز ۱۴۰۳ منتشر می‌شود.