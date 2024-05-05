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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۹

در 190 صفحه؛

سالنامه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی منتشر شد

سالنامه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی منتشر شد

سالنامه ۱۴۰۲ پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی توسط این‌نهاد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه ۱۴۰۲ پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های سال ۱۴۰۲ و چشم انداز این پارک در سال ۱۴۰۳ است که با مدیر مسوولی محمدحسین ایمانی خوشخو، زیر نظر بهزاد رشیدی و همکاری جمعی از اعضای این پارک تهیه و تنظیم شده است.

در این سالنامه ۱۹۰ صفحه‌ای، بخش‌هایی همچون چشم‌انداز شهر جهانیِ نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، گفتگو با رئیس و معاونان پارک، گفتگو با مدیران شرکت‌های منتخب پارک، گزارش رویدادها، برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوعات مرتبط با فعالیت‌های پارک در طول سال ۱۴۰۲، معرفی شرکت‌های خلاق و دانش بنیان عضو پارک و اخبار پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ارایه شده است.

فایل پی دی اف این سالنامه در این پیوند قابل مطالعه است.

کد مطلب 6096973

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