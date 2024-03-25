  1. استانها
  2. مازندران
۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۲

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خبر داد؛

اقامت ۷.۵ میلیون مسافر نوروزی در مازندران

اقامت ۷.۵ میلیون مسافر نوروزی در مازندران

ساری- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از اسکان و اقامت بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر نوروزی در استان خبر داد.

حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر شمار اقامت مسافران نوروزی از ۲۳ اسفند تا پنجم فروردین را در استان ۷ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۳۱ نفر اعلام کرد و افزود در این مدت ۷۵۱ نظارت از تأسیسات گردشگری و اقامتی صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین ۱۸۷ هزار و ۸۸۹ نفر ز جاذبه‌های تاریخی و ۱۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر از جایزه‌های تفریحی بازدید کردند.

وی افزود: ۱۳ هزار و ۷۹۲ نفر از نمایشگاه‌های صنایع دستی ،۹۰۷ هزار و ۸۶۱ نفر از جاذبه‌های طبیعی و ۵۷ هزار نفر از اماکن مذهبی دیدن کردند.

ایزدی شمار بازدید از موزه‌های استان را ۲۸ هزار و ۹۶۴ نفر ذکر کرد.

کد مطلب 6062171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها