اقامت ۷.۵ میلیون مسافر نوروزی در مازندران

حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر شمار اقامت مسافران نوروزی از ۲۳ اسفند تا پنجم فروردین را در استان ۷ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۳۱ نفر اعلام کرد و افزود در این مدت ۷۵۱ نظارت از تأسیسات گردشگری و اقامتی صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین ۱۸۷ هزار و ۸۸۹ نفر ز جاذبه‌های تاریخی و ۱۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر از جایزه‌های تفریحی بازدید کردند.

وی افزود: ۱۳ هزار و ۷۹۲ نفر از نمایشگاه‌های صنایع دستی ،۹۰۷ هزار و ۸۶۱ نفر از جاذبه‌های طبیعی و ۵۷ هزار نفر از اماکن مذهبی دیدن کردند.

ایزدی شمار بازدید از موزه‌های استان را ۲۸ هزار و ۹۶۴ نفر ذکر کرد.