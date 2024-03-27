خبرگزاری مهر - گروه استانها: دره باستانی «شیرز» در ۴۵ کیلومتری شمال شرق کوهدشت و بر سر راه رودخانه «سیمره» واقع شده است.
این دره حیرت انگیز با جاذبههای گردشگری بکر و شگفت انگیز و سرچشمهها و آبشارها و درختان وحشی پر میوه اش آماده است تا به یکی از گردشگاههای زیبای غرب کشور تبدیل شود.
این جاذبه طبیعی در بخش «زردلان» و در منطقهای به نام «اولادقباد» قرار دارد و دارای طبیعتی زیبا و چشمههای جاری با آب فراوان، صخرههای تند و تیز و میوههای وحشی فراوان است.
آب این چشمه به رودخانه «سیمره» که شاخه اصلی کرخه است میریزد، زیبایی و بکر بودن منطقه «شیرز» برای هر بازدید کنندهای ابتدا عظمت و شوکت و ابهت این کوههای سر به فلک کشیده را مجسم میکند سپس آهنگ خوش ترنم شرشر آب خستگی را از تن بیرون میکند.
اینجا جایی است که عظمت طبیعت را میتوان با تمام وجود احساس کرد و به آرامشی عجیب رسید.
طول این تنگه چند کیلومتر است و رود کوچکی از میان آن عبور میکند، رودی با سرابها و چشمههای زلال که در مسیر خود آبشارهای زیبایی را به وجود آورده، میرود تا در دهانه ورودی «شیرز» به رودخانه خروشان «سیمره» ملحق شود.
این تنگه که پر است از درختهای کوهی میوه از جمله انگور، انجیر و گلابی در میان دو کوه شگفت انگیز قرار گرفته است، بر سینه و کمرکش این دو کوه غارهایی زیبا جا گرفته که گویای سکونت بشر غارنشین در این منطقه است.
این منطقه بکر که همواره حس شگفتی بازدیدکنندگان را برانگیخته، محل بازدید و تفریح تابستان و بهار مردم لرستان و گردشگران است و طبیعت گردان زیادی روزهای تعطیل میروند تا خستگیهای روزمره شأن را کنار آبشارها و سایه وسیع چتر درختانش جا بگذارند.
زیبایی موجود در تنگه «شیرز» بیش از آن است که در این جملات بتوان آن را توصیف کرد؛ باید به این تنگه زیبا با درههای ناشناخته آن رفت و حیرت انگیزترین صحنههایی که طبیعت توانسته است در اینجا تصویرگری کند را دید.
زیباییهای این تنگه باستانی و زیبا متأسفانه با وجود شهرت در سطح استان کمتر در سطح ملی و بین المللی مجال معرفی یافته است که در این راستا همت متولیان امر راهگشا خواهد بود.
آمادگی لرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی
فرهاد زیویار استاندار لرستان از آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران و گردشگران در استان خبر داد و اظهار داشت: زمینه برای اینکه مردم در نوروز و ماه رمضان با آرامش به امورات این ایام بپردازند فراهم است و همه دستگاههای خدماترسان در لرستان با حداکثر توان برای خدمترسانی آماده هستند.
وی افزود: آموزشوپرورش استان با ۱۶۵ مدرسه در مجموع با هزار و ۶۱۵ کلاس درس پذیرای مهمانان نوروزی است.
زیویار، ادامه داد: همچنین اماکن دیگری مانند مسافرخانهها، هتلها و مراکز اقامتی که مربوط به گردشگری هستند هم آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران نوروزی را دارند.
وی افزود: طبق آمارهای پلیسراه ۶۰ درصد تصادفات جادهای در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها اتفاق میافتد و در همین رابطه کمیسیون ایمنی راههای استان با اجرای طرح ۶۰-۳۰ (پویش سلامت) با همکاری راهداری، پلیسراه، اورژانس و هلالاحمر این طرح را در ایام نوروز اجرا خواهد کرد.
استاندار لرستان، افزود: دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه بالگرد فعال در مواقع ضروری همچون، تصادفات بین جادهای، انتقال بین درمانگاهی یا مناطق صعبالعبور و ۶۰ مرکز امدادی در طرح نوروزی فعال است.
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