جزییات مذاکرات تل آویو و مقاومت فلسطین به روایت منبع آگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع ویژه در مقاومت فلسطین به جزئیات مذاکرات غیرمستقیم نیروهای مقاومت و تل آویو پرداخت و در این ارتباط گفت: «با وجود وضعیت دشوار مذاکرات و رد هر آنچه از سوی اسرائیل ارائه شده است، مذاکرات همچنان ادامه دارد.»

به گفته این منبع فلسطینی، رژیم صهیونیستی با وجود همه انعطاف‌پذیری‌هایی که حماس به‌ویژه در موضوع زندانیان نشان داد، در زمینه تعداد زندانیان به عنوان حسن نیت، پاسخ خود را به حداقل تعداد رسانده است.

این منبع به المیادین گفت که این رژیم پیشنهادی ارائه کرد که شامل انتقال آوارگان به چادرها در منطقه شمالی تحت نظارت سازمان ملل است و این پیشنهاد از سوی حماس رد شد، چون حماس و مقاومت بر بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان اصرار دارند، حتی اگر نابود شوند.

این منبع آگاه افزود: اسرائیل پیشنهادی برای بازگشت تدریجی و مشروط زنان، کودکان و سالمندان آواره ارائه کرد و این تعداد از ۶۰ هزار آواره بیشتر نبود، در حالی که تعداد آوارگان از ۸۰۰ هزار نفر فراتر می‌رود.

این منبع به المیادین گفت: «اسراییل» به آتش بس اشاره نکرده و پیشنهاد روشنی درباره عقب نشینی از مناطق شلوغ ارائه نکرده است. واضح است که اشغالگران به دنبال تثبیت حضور خود در کل شمال، مرکز، شرق و جنوب نوار غزه هستند. حماس و مقاومت اصرار دارند نقشه‌ها را ببینند و این نقشه‌ها شامل عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه باشد. حماس بر بازگشت آژانس امداد رسانی آنروا به شهر غزه و شمال اصرار دارد و اسرائیل امتناع می‌کند.

پیشنهادات تل آویو در حالی مطرح شده که ساعاتی پیش، خبرنگار شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که نظامیان صهیونیست بیش از ۲۰۰ فلسطینی را در داخل بیمارستان شفای نوار غزه و اطراف آن به شهادت رساندند. پیکر ده‌ها شهید فلسطینی هنوز روی زمین در اطراف بیمارستان شفا افتاده است.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرده است که اشغالگران صهیونیست محاصره بیمارستان شفا را تشدید کرده و کادر درمان را در این بیمارستان بازداشت کرده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر با صدور بیانیه‌ای از بازداشت ۵۰۰ فلسطینی در اطراف بیمارستان شفا واقع در غرب شهر غزه خبر داد.

این تعداد شهروند فلسطینی از زمان حمله نظامیان صهیونیست در تاریخ ۱۸ مارس تاکنون بدون هیچ دلیل موجه بازداشت شده‌اند.

نظامیان صهیونیست طی روزهای گذشته حمله‌های وحشیانه خود را علیه بیمارستان‌های نوار غزه و به صورت مشخص بیمارستان‌های شفا و امل تشدید کرده‌اند.

علاوه بر بیمارستان امل، ارتش رژیم صهیونیستی از یک هفته قبل انواع جنایات وحشیانه را علیه آوارگان فلسطینی در بیمارستان شفای نوار غزه مرتکب شده است.