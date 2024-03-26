به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اسامه حمدان»، از رهبران جنبش حماس تاکید کرد که پس از جنگ، اداره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی به هیچ وجه مطرح نخواهد بود و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده فلسطینیان است.

حمدان اشاره کرد که تحت هیچ شرایطی تسلیم شروط دشمن صهیونیستی نخواهیم شد و خروج رهبران حماس از غزه یک ایده احمقانه است.

وی گفت رژیم اشغالگر از آغاز جنگ نتوانسته حتی یک اسیر را آزاد کند و همه تلاش‌های این رژیم در این راستا به شکست کشیده شده است.

این رهبر حماس گفت دولت اشغالگر پس از بحران‌های داخلی اخیر، به دنبال بهبود وجهه خود نزد افکار عمومی اسرائیلی‌ها است.

اسامه حمدان گفت خواسته‌های رژیم صهیونیستی در مورد توافق مبادله اسرا قابل قبول نیست و پاسخ اخیر این رژیم به هیچ وجه در حد کمترین خواسته‌های فلسطینیان نیز نیست و به طرف‌های واسطه ابلاغ کردیم که آن را نمی‌پذیریم.

حمدان تصریح کرد که نتانیاهو قصد پایان دادن به جنگ را ندارد، بلکه در پی تعلل و سنگ‌اندازی بر سر راه مذاکرات است.

وی در رابطه با ادعای ارتش رژیم صهیونیستی در رابطه با ترور مروان عیسی معاون فرمانده کل گردان‌های قسام نیز گفت هنوز تاییده‌ای از فرماندهان قسام در این خصوص دریافت نکردیم.

اسامه حمدان اظهار داشت که دشمن صهیونیستی از آغاز جنگ هیچیک از اهداف خود را محقق نکرده و تنها اقدام به قتل و کشتار و ویرانگری کرده است.

حمدان گفت: ترور رهبران مقاومت ما را تضعیف نخواهد کرد و بیانیه کاخ سفید در رابطه با مروان عیسی بیانگر دست داشتن آمریکا در نسل‌کشی در غزه است.

از سوی دیگر وب سایت آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره واکنش رژیم صهیونیستی به قطعنامه آتش بس شورای امنیت پرداخته و در این ارتباط به نقل از سناتور کریس مورفی از سنای آمریکا نوشته است: «ما معتقد نیستیم که اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متعهد باشد.»

به گفته کریس مورفی، آمریکا بعد از این نبایستی سلاح‌های بیشتری را به اسرائیل بدهد، مگر اینکه در ارسال کمک به غزه پیشرفتی حاصل شود. این سناتور آمریکایی در واقع خواستار مشروط شدن ارسال سلاح به اسرائیل به شرط ارسال کمک به غزه شده است.

ساعاتی پیش نیز، یک منبع ویژه در مقاومت فلسطین به جزئیات مذاکرات غیرمستقیم نیروهای مقاومت و تل آویو پرداخته و در این ارتباط گفت: «با وجود وضعیت دشوار مذاکرات و رد هر آنچه از سوی اسرائیل ارائه شده است، مذاکرات همچنان ادامه دارد.»

به گفته این منبع فلسطینی، رژیم صهیونیستی با وجود همه انعطاف‌پذیری‌هایی که حماس به‌ویژه در موضوع زندانیان نشان داد، در زمینه تعداد زندانیان به عنوان حسن نیت، پاسخ خود را به حداقل تعداد رسانده است.

این منبع به المیادین گفت که رژیم صهیونیستی پیشنهادی ارائه کرد که شامل انتقال آوارگان به چادرها در منطقه شمالی تحت نظارت سازمان ملل است و این پیشنهاد از سوی حماس رد شد، چون حماس و مقاومت بر بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان اصرار دارند، حتی اگر نابود شوند.

این منبع آگاه افزود: اسرائیل پیشنهادی برای بازگشت تدریجی و مشروط زنان، کودکان و سالمندان آواره ارائه کرد و این تعداد از ۶۰ هزار آواره بیشتر نبود، در حالی که تعداد آوارگان از ۸۰۰ هزار نفر فراتر می‌رود.

این منبع به المیادین گفت: «اسراییل» به آتش بس اشاره نکرده و پیشنهاد روشنی درباره عقب نشینی از مناطق شلوغ ارائه نکرده است. واضح است که اشغالگران به دنبال تثبیت حضور خود در کل شمال، مرکز، شرق و جنوب نوار غزه هستند. حماس و مقاومت اصرار دارند نقشه‌ها را ببینند و این نقشه‌ها شامل عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه باشد. حماس بر بازگشت آژانس امداد رسانی آنروا به شهر غزه و شمال اصرار دارد و اسرائیل امتناع می‌کند.