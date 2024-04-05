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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۶

کمیته‌های مقاومت فلسطین:

روز قدس روز خشم جهانی و طوفان آزادگان علیه صهیونیست‌هاست

روز قدس روز خشم جهانی و طوفان آزادگان علیه صهیونیست‌هاست

کمیته‌های مقاومت فلسطین روز قدس را روز خشم جهانی و طوفان تمام آزادگان در امت اسلام و کشورهای جهان در محکومیت نسل‌کشی دسته جمعی در غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیته‌های مقاومت در فلسطین با صدور بیانیه‌ای روز جهانی قدس را گرامی داشتند.

در این بیانیه آمده است: در روز جهانی قدس در سال جاری و در این لحظات تاریخی که ملت فلسطین و امت اسلام و محور مقاومت قهرمان با آن مواجه هستند، به عهدی که نسبت به قدس و مسجدالاقصی و غزه قهرمان داریم، بار دیگر متعهد می‌شویم؛ چرا که غزه با خون زنان و کودکان و افراد سالخورده خود محور شرارت آمریکایی- صهیونیستی که جنایت‌ها و نسل کشی و پاکسازی نژادی را با هدف از بین بردن آرمان فلسطین دنبال می‌کند، به چالش کشیده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: حماسه طوفان الاقصی در روز هفتم اکتبر توهم‌ها و خرافات صهیونیستی- آمریکایی که دشمنان امت و نمایندگان آنها شامل عادی‌سازان روابط با اسرائیل و افراد سازشکار به دنبال ترویج آن در افکار امت اسلام و آزادگان جهان بودند را از بین برده است، این در حالی است که آنها تصور می‌کردند رژیم نازیستی صهیونیستی شکست‌ناپذیر است و امکان شکست دادن آن وجود ندارد.

این بیانیه در پایان تاکید می‌کند که تمامی پتانسیل‌ها و اولویت‌ها در روز جهانی قدس باید به گونه‌ای باشد که روز خشم جهانی و طوفان تمام آزادگان در امت اسلام و کشورهای جهان در محکومیت نسل‌کشی دسته جمعی در غزه شکل بگیرد.

کد مطلب 6069977

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