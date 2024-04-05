به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیتههای مقاومت در فلسطین با صدور بیانیهای روز جهانی قدس را گرامی داشتند.
در این بیانیه آمده است: در روز جهانی قدس در سال جاری و در این لحظات تاریخی که ملت فلسطین و امت اسلام و محور مقاومت قهرمان با آن مواجه هستند، به عهدی که نسبت به قدس و مسجدالاقصی و غزه قهرمان داریم، بار دیگر متعهد میشویم؛ چرا که غزه با خون زنان و کودکان و افراد سالخورده خود محور شرارت آمریکایی- صهیونیستی که جنایتها و نسل کشی و پاکسازی نژادی را با هدف از بین بردن آرمان فلسطین دنبال میکند، به چالش کشیده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: حماسه طوفان الاقصی در روز هفتم اکتبر توهمها و خرافات صهیونیستی- آمریکایی که دشمنان امت و نمایندگان آنها شامل عادیسازان روابط با اسرائیل و افراد سازشکار به دنبال ترویج آن در افکار امت اسلام و آزادگان جهان بودند را از بین برده است، این در حالی است که آنها تصور میکردند رژیم نازیستی صهیونیستی شکستناپذیر است و امکان شکست دادن آن وجود ندارد.
این بیانیه در پایان تاکید میکند که تمامی پتانسیلها و اولویتها در روز جهانی قدس باید به گونهای باشد که روز خشم جهانی و طوفان تمام آزادگان در امت اسلام و کشورهای جهان در محکومیت نسلکشی دسته جمعی در غزه شکل بگیرد.
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