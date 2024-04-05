خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: روز قدس روز یاری حق در برابر باطل، روز یاری مظلومان در هر خطه از زمین علیه قدرت‌های استکباری و استکبار جهانی و روز تجدید عهد با سرزمین فلسطین و رویکرد آزادسازی آن است.

امام خمینی (ره) موفق شدند مساله فلسطین را احیا کنند و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به منزله روزی برای تمامی مستضعفان و آزادگان جهان قرار بدهند.

خبرنگار مهر پیرامون ابعاد جهانی این روز مصاحبه‌ای را با شیخ «حسین غبریس» مدیر اجرایی اتحادیه جهانی علمای مقاومت ترتیب داده است که شرح آن در ادامه می‌آید:

اعلام روز جهانی قدس در مردادماه سال ۱۳۵۸ یعنی ۶ ماه پس از بازگشت امام خمینی (ره) به ایران و ۴ ماه پس از برپایی جمهوری اسلامی انجام شد؛ این موضوع بر عمق این مساله و اولویت آن در اندیشه امام خمینی (ره) تاکید دارد.چرا امام خمینی این اولویت را به این مساله دادند و از این طریق چه راهبردی را ارایه نمودند؟

بدون شک امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب مبارک اسلامی در سال ۱۳۵۷، اهمیت فراوانی به فلسطین می‌دادند و به دنبال فرصتی بودند تا این موضوع را به صورت عملی بیان کنند. به محض اینکه جرقه امید پیروزی انقلاب مبارک اسلامی ایران پس از بازگشت مبارک ایشان به ایران زده شد و تشکیل حکومت اسلامی اعلام شد، امام خمینی از باورهای خود در خصوص فلسطین سخن گفت. از دیدگاه ایشان بهترین فرصت برای این موضوع می‌توانست همین پیروزی حکومت اسلامی باشد؛ زیرا پیش از پیروزی انقلاب هیچ دستگاهی برای اداره روز جهانی قدس وجود نداشت، اما با وجود یک کشور قوی و مقتدر چون ایران اسلامی، امام دیدند که می‌توانند این امر را از ایران به نمایش بگذارند و به جهان عرب و جهان اسلام برسانند تا اینکه این موضوع به یک امر جهانی مبدل شود.

بنابراین امام خمینی پیش از هر موضوع دیگری به این موضوع اولویت دادند. ما شاهد آن هستیم که اعلام روز قدس ۶ ماه پس از بازگشت امام به تهران صورت گرفته و کشور اسلامی در آغاز تشکیل و ساماندهی مدیریتی، عملی، لجستیکی و تمامی امور دیگر بوده است. پیش از انقلاب کشور دچار فساد بود و امام خواستند که کشور را از نو بسازند، اما از آنجا که در این دوره کوتاه ایشان موضع روشن خود در قبال فلسطین را بیان کردند باید این موضوع دارای اولویت می‌بود.

به این ترتیب فلسطین و قدس اولویت داشتند. از این رو امام این موضوع را بیان کردند و بهترین فرصت برای خدمت به فلسطین و ساکنان آن و اندیشه مردم در این موضوع را تخصیص روزی ویژه برای اعلام روز جهانی قدس دانستند. ایشان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را برای این مناسبت برگزیدند.

امام خمینی (ره) از این طریق این مساله را تثبیت کردند، آن را یک امر ضروری و حتمی برشمردند و بر اولویت آن تاکید کردند. امروز پس از گذر زمان بر همگان ثابت شده که ایران از آغاز شعارهایی روشن را سر داده و تا به امروز نیز همچنان به آن پایبند است و برای دفاع از فلسطین و ملت مظلوم آن بهای سنگینی را پرداخت می‌کند.

امام خمینی چگونه توانستند به مساله فلسطین بُعدی جهانی بدهند و با وجود اینکه آغاز آن از طریق مناسبتی ویژه مسلمانان یعنی ماه مبارک رمضان بود موفق به تحقق این امر شدند؟

امام (ره) می‌دانستند که هر اقدامی انجام دهند تاثیری به سزا خواهد داشت؛ زیرا ایشان در واقع رهبر امت و پیشوای مسلمانان بودند و یاران، مقلدان، پیروان و دوستدارانی داشتند. ایشان می‌دانستند که احتمالاً مساله فلسطین، مساله‌ای محوری نیست، در چارچوبی تنگ قرار گرفته و یا به جغرافیایی مشخص محدود شده است؛ درست است که قدس در داخل فلسطین است و محدوده فلسطین بر روی نقشه جغرافیا مشخص است، اما این مساله والاتر و بزرگ‌تر از آن است که موضوعی جغرافیایی باشد و مساله تنها یک ملت، طرف، حزب و طایفه دینی یا مذهبی باشد. امام (ره) توانستند مساله فلسطین را به سوی جهانی‌شدن ببرند و به این ترتیب، این مسأله چنین بُعد گسترده و روشنی را پیدا کند. هرچند این مناسبت یک مناسبت اسلامی یعنی ماه رمضان است که امام، جمعه پایانی آن را به عنوان روز جهانی قدس مشخص کردند اما معلوم است که این تنها مسلمانان نیستند که این روز را گرامی می‌دارند.

بنابراین اندیشه نافذ، دوراندیشی، گفتمان عینی و علمی، سخن حق و اخلاص امام به روز قدس بُعدی جهانی بخشید؛ روزی که امروزه در اقصی نقاط جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و دیگر نقاط جهان، به صورت ویژه گرامی داشته می‌شود و طی آن فعالیت‌هایی برگزار می‌شود.

دیگر موضوع، تنها به گرامیداشت روز قدس در لبنان، ایران یا عراق محدود نمی‌شود و امروزه هم می‌شنویم و هم با چشمان خود می‌بینیم که شبکه‌های تلویزیونی جهانی چگونگی گرامیداشت روز قدس از سوی مردم برای یادآوری مردم نسبت به این روز و حقانیت این روز مبارک در پایتخت‌های اروپایی و قاره‌های مختلف را به نمایش می‌گذارند.

بنابراین روز قدس چنین بُعدی جهانی را به خود گرفت و امام توانستند با راستی و اخلاصی که از آغاز نسبت به فلسطین و قدس داشتند موفق به تحقق این موضوع شوند.

امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «روز قدس روزی است که در آن باید سرنوشت ملت‌های مستضعف مشخص شود، روزی است که ملت‌های مستضعف باید طی آن موجودیت خود در برابر مستکبران را اعلام کنند». چرا روز قدس به تعیین سرنوشت ملت‌های مستضعف پیوند خورده است؟ پس از گذشت ۴ دهه آیا می‌توان گفت که این روز در این بُعد موفق بوده است؟

امام (ره) هنگامی که در مورد قدس و فلسطین سخن می‌گفتند مشخص کرده بودند که این روز تنها، فرصتی برای فلسطین نیست. فلسطین نماد و بنیان است و این فرصتی برای تمامی ملت‌های مستضعف، جنبش‌های آزادی‌خواه است و تمامی نیروها و تشکیلات بشری در هر خطه جغرافیایی از جهان که احساس می‌کنند به حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند و حقوق‌ها آن‌ها سلب شده است باید در روز قدس اعلامِ موجودیت خود را آغاز کنند، یعنی روز قدس را روزی برای اعلامِ موجودیت خود و اعلام حضور، قدرت، خواسته‌ها و نیازهای خود که به زور سلب شده قرار دهند.

به همین دلیل موضوع قدس که والاترین مورد سلب حقوق و جلوگیری از یک ملت برای داشتن این حق موجودیتی و وجودی است، به این امر پیوند خورده است. پس از ۴ دهه بر این باوریم که امام در جذب مردم جهان و تمامی ملت‌های مستضعف با هر دین، حزب و اندیشه‌ای برای پیوستن و گردآمدن پیرامون قدسِ موفق بوده‌اند.

این روز برای دیگرانی هم که بر گردن کشورهای خود حقی دارند که از آنان سلب کرده‌اند فرصتی است تا در کنار فلسطین بایستند و نظر خود را بگویند تا در نتیجه صدایشان به اقصی نقاط جهان برسد.

پس از اشاره به این ابعاد راهبردی روز جهانی قدس در تمامی زمینه‌ها، پرسش ما این است که آیا روز جهانی قدس موفق شده عامل انگیزش برای انجام مسوولیت‌های بزرگ از سوی کشورهای عربی و اسلامی باشد؟ آیا این روز جهانی قدس است که مسلمانان را متوجه خطرهایی می‌کند که آینده آنان را تهدید می‌نماید؟

پس از چندین سال بزرگداشت روز قدس در نقاط مختلف جهان به ویژه در کشورهای عربی و اسلامی بر این باوریم که هدف ترسیم‌شده از سوی امام (ره) این بوده که این روز عامل انگیزش و حضور همیشگی ملت‌های مستضعف در جای‌جای جهان برای بیان وضعیت خود، وجودشان و مطالبه حقوق آنان بوده است.

ما بر این باوریم که برخی خطرها مسلمانان، وحدت آنان و برخی ملت‌های مسلمان و غیرمسلمان را که به زیر کشیده شده‌، کشته شده، شکنجه شده، کوچانده‌شده و یا به زندان افتاده‌اند تهدید می‌کند. روز جهانی قدس حالتی از حضور و قیام ملت‌های مختلف است تا حقوق خود را فریاد بزنند و این واقعیت را به تمامی عناوین طرح‌شده تحمیل کنند که در دستیابی به حقوق خود اولویت دارند و این حقوق، حقوقی به دست‌آمده و ضروری هستند که هیچکس در آن‌ها بر دیگری منت ندارد.

بله؛ امام توانستند پس از گذشت این سال‌ها، امروز از طریق اعلامِ راستینِ روزی ویژه قدس و سایر ملت‌های مستضعف و بیان مطالبات محقانه آنان، نگاه‌ها را به گونه‌ای روشن دگرگون کنند تا عنوانی حساس، قوی و کارآمد را شکل بدهند. دیگر ستمِ ستمگران بدون صدا، حضور، توان و اتخاذ موضع از سوی ستمدیدگان به انجام نخواهد رسید؛ موضعی که ستمدیدگان از طریق آن فریاد بزنند که ما صاحب حق هستیم.

فلسطین باز خواهد گشت. قدس باز خواهد گشت. با وجود کشتار، جنایت، کوچاندن و تحمیل قحطی در غزه، هر چه قدر هم که طول بکشد، جنایتکار نخواهد توانست جنایت خود را پنهان کند. جهان بالاخره بیدار شده و فهمیده است که سرزمینی وجود دارد که مردم آن مورد ستم واقع شده‌اند و مردمی وجود دارند که هر روزه کشته می‌شوند. شکیبایی و پایداری بیشتری مورد نیاز است. به اذن خدا مسجدالاقصی، قدس و تمامی فلسطین را باز خواهیم گرداند.