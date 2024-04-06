مراسم وداع با شهید «محسن حسین نیا» در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران بعدازظهر شنبه در مراسم وداع با پیکر شهید مدافع امنیت محسن حسین نیا، با بیان اینکه این شهید داوطلبانه برای مبارزه با اشرار و برقراری آرامش و امنیت مردم رفته بود، گفت: شهید حسیننیا یکی از برجستهترین نیروهای فراجای مازندران بود و در مجموعه مرزبانی استان شخصیت بزرگ معنوی داشت.
حسینی پور افزود: این شهید نه تنها کادر و درجه دار فراجا بود بلکه یک ورزشکار حرفهای بود که مدالهای زیادی را در رشته ورزشی خودش آورد.
وی ادامه داد: این شخصیت عاشق شهادت و علاقهمند بود که به جبهه مقاومت اعزام شود ولی اینجا در منطقه شرق جزو کسانی بود که در مأموریتها بسیار موفق بود.
مراسم وداع با شهید مدافع وطن از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در مصلی نمازجمعه المهدی شهر بهنمیر برگزار میشود.
تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع امنیت ستوان یکم شهید محسن حسین نیا فردا یک شنبه ۱۹ فروردین ماه ساعت ۱۴ از جلوی سپاه بابلسر تا میدان شهدا و سپس در زادگاهش روستای روشندان بهنمیر تدفین میشود.
ستوان یکم سید محسن حسیننیا اهل روستای روشندان از توابع بخش بهنمیر استان مازندران سحرگاه ۱۶ فروردین در عملیات تروریستی گروه جیشالظلم به مقر نیروی انتظامی در چابهار به شهادت رسید.
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