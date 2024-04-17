«مهدی سعادتی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: دنیا می‌داند که اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ مستقیم و تمام عیار با جمهوری اسلامی ایران بود و ما هم بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع از خودمان را داشتیم و باید پاسخ می‌دادیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملیات «وعده صادق» اقدامی مشروع و دفاع ایران از خودش بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نبوده و نخواهد بود اما دنیا متوجه شده است که ایران با کسی شوخی ندارد و هر کشوری به ایران تعرض کند، توان مبارزه با ملت بزرگ ایران را ندارد.

وی تصریح کرد: طی روزهای اخیر ده‌ها واسطه برای ما فرستادند تا ایران به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری پاسخ ندهد اما عملیات وعده صادق، اقدامی لازم و پشیمان‌کننده بود و منجر به افزایش قدرت بازدارندگی ایران شد.

سعادتی افزود: با این عملیات، صهیونیست‌ها و دیگر دشمنان ایران متوجه شدند نمی‌توانند با دُم شیر بازی کنند. رویکرد ایران دفاع از خودش بود و به همین دلیل در عملیات «وعده صادق» فقط مراکز نظامی را مورد هدف قرار دادیم و کشت و کشتاری راه نیانداختیم.

شکست رژیم صهیونیستی در شورای امنیت

سعادتی با اشاره به اینکه اقتدار ایران در عملیات «وعده صادق» همه دنیا را متحیر کرد و باعث غرور ملی ما شد، گفت: ایران با این عملیات خیره‌کننده بیش از پیش آبروی نداشته رژیم صهیونیستی را بُرد. از سوی دیگر قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه ایران صادر نشد و این هم شکست دیگری برای صهیونیست‌ها بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران بر این اعتقاد است که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تأمین شود. هر کسی بخواهد علیه ایران با رژیم صهیونیستی همراهی کند، بداند که با پاسخ سخت ایران مواجه خواهد شد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی روزهای اخیر تاکید آمریکا و برخی از غربی‌ها این بوده که دیگر رژیم صهیونیستی به ایران تعرض نکند و بهتر است که اینگونه باشد، چراکه در غیر این صورت پاسخ بعدی ایران سخت‌تر خواهد بود.

وی درباره همراهی اردن با رژیم صهیونیستی در مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایران، اظهار کرد: ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی را به دنبال خواهد شد. متأسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتماً پشیمان خواهد شد.

وابستگی سران اردن به آمریکا

سعادتی تاکید کرد: وابستگی سران اردن به آمریکا باعث شد که در عملیات «وعده صادق» جلوی ایران بایستند؛ البته برخی از کشورهای غربی هم این همراهی را با رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران در عملیات اخیر داشتند، اما آنقدر قدرت موشکی و پهپادی ایران زیاد است که نتوانستند کاری کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اردن احتمالاً تحت فشار آمریکا و غرب با رژیم صهیونیستی همراهی کرد که نصیحت می‌کنیم دست از این کارها بردارند.