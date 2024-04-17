شیخ نعیم قاسم: روند فروپاشی رژیم صهیونیستی تسریع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره لبنان، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزبالله لبنان در بیروت تاکید کرد که فروپاشی رژیم صهیونیستی و توقف روند وحشیگری و ظلم آن تشدید شده و پیروزی فلسطینیها نیز با صبر و جهاد و شهادتشان نزدیک است.
وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی جز با حمایت دنیای استکبار قادر نیست روی پای خود بایستد، ابراز داشت که دو موضوع است که باعث توقف جنگ غزه میشود، موضوع اول آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است و نکته دوم حادثه اخیر است که اسرائیل قادر به رویارویی با آن نبود.
معاون سید حسن نصرالله با اشاره به واکنش تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق و جنگ غزه تصریح کرد که طرح آمریکایی خاورمیانه جدید یک بار در سال ۲۰۰۶ در لبنان با شکست مواجه شد و بار دیگر در سوریه این اتفاق افتاد و این سومین بار است که شکست می خورد.
قاسم با اشاره به اینکه حزب الله لبنان در تقابل با رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به تمامی اهداف خود دست پیدا کرده است، ۵ هدف اصلی این تقابل را بر شمرده و گفت که پشتیبانی از ساکنان غزه و مشغول کردن دشمن و کوچاندن شهرکنشینان صهیونیست و خسارت زدن به دشمن و در نهایت تثبیت قدرت بازدارندگی از جمله اهداف حزبالله لبنان بود که با استفاده از کمترین حد از تسلیحات سنتی حزبالله به دست آمد و البته در این راه جانفشانیهای گرانقدری صورت گرفت که در مقابله با خطرات بزرگ پیرامون ما طبیعی است.
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