هجدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات ربوکاپ در دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات و به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته ملی ربوکاپ ایران، به میزبانی واحد علوم و تحقیقات از امروز برگزار شد.

این مسابقه که تا ۳۱ فروردین ادامه دارد در کتابخانه دکتر حبیبی این واحد دانشگاهی علوم تحقیقات برگزار می‌شود و با حضور ۱۸۰۰ شرکت کننده در قالب ۳۱۶ تیم از سراسر دانشگاه‌ها و مدرسه‌های ایران و خارج از ایران آغاز به کار کرده است.

فربد رزازی، معاون دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و از اعضای هیات مسؤولان مسابقات بین المللی ربوکاپ در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این رقابت با ثبت نام ۴۰۰ تیم شروع شد و در نهایت ۳۱۶ تیم که حائز شرایط شرکت در این مسابقه بودند از داخل و خارج از کشور توسط داوران انتخاب شدند، شرکت کنندگان مسابقات بین المللی ربوکاپ با مربیان و همراهانشان به بیش ۳ هزار نفر می رسند، همچنین ۳۰۰ نفر کادر اجرایی از طرف دانشگاه آزاد و باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان در حال خدمت به شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان این مسابقات بین المللی هستند.

رزازی افزود: هدف ما این است که بتوانیم یک قدم در جهت اعتلای فناوری کشور با کمک جوانان و نوجوانان ایرانی عزیزمان برداریم. مسابقات ربوکاپ فقط جلوه فناورانه و مهندسی ندارد بلکه یک مسیر تیم سازی و استعداد یابی در حوزه مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ما در روش‌های آموزش‌های کلاسیک در کشور چند نقطه ضعف اساسی داریم که این مسابقات رباتیک می‌تواند این ضعف‌ها را جبران کند، یکی از مشکلات اساسی ما این است که اطلاعاتی که دانشجویان ما سر کلاس درس می‌توانند به دست بیاورند باید به مهارت توانایی تبدیل بشود که این موضوع و این دغدغه به طور جدی در اهداف مسابقات ربوکاپ دنبال می‌شود.

معاون دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ما در روش‌های آموزش‌های کلاسیک در کشور چند نقطه ضعف اساسی داریم که این مسابقات رباتیک می‌تواند این ضعف‌ها را جبران کند، یکی از مشکلات اساسی ما این است که اطلاعاتی که دانشجویان ما سر کلاس درس می‌توانند به دست بیاورند باید به مهارت توانایی تبدیل بشود که این موضوع و این دغدغه به طور جدی در اهداف مسابقات ربوکاپ دنبال می‌شود.

رزازی افزود: مسأله ای که از هر موضوع دیگر مهم‌تر است انگیزه دانشجویان است دانشجویان ما خیلی وقت‌ها از محتوای درس و فضای دانشگاه خسته می‌شوند و فکر می‌کنند که این کلاس‌ها و درس‌ها قرار نیست جایی به کار آنها بیاید که با این نوع از مسابقات و رقابت ها این انگیزه ایجاد می‌شود و علمی که سر کلاس‌های درس به دست می‌آورند را در این نوع از رقابت‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: اختتامیه این مسابقه با حضور مسؤولین بنیاد نخبگان و وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی در روز سی و یکم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و برگزیدگان این مسابقه از امتیازات بنیاد نخبگان و از جوایز نقدی برخوردار می‌شوند.