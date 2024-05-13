تغییر رییس بخش هفته منتقدان کن/ کارگردان اسپانیایی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، با استعفای روگریگو سوروگوین کارگردان اسپانیایی از ریاست هفته منتقدان کن، سیلوی پیالات تهیه کننده فرانسوی جایگزین وی شد.

هفته منتقدان چنین خبر داد: روگریگو سوروگوین به دلیل شرایط شخصی و با تاسف فراوان ما، سمت ریاست هیات داوران شصت و سومین جشنواره منتقدان را ترک کرد.

در آستانه شروع جشنواره، ایریس کالتن‌بک فیلمساز فرانسوی به اعضایی که پیش از این معرفی شده بودند یعنی الیان اوموهیر بازیگر رواندایی، ویرجینی سوردژ مدیر فیلمبرداری بلژیکی و بن کرول روزنامه‌نگار و منتقد فیلم کانادایی، در هیات داوران پیوست.

پیالات که ابتدا از اعضای هیات داوران امسال بود، اکنون به عنوان رییس این بخش عمل خواهد کرد.

سیلوی پیالات نویسنده چندین فیلم به کارگردانی موریس پیالات است که «زیر خورشید شیطان» که سال ۱۹۸۷ برنده نخل طلا شد، از جمله آنهاست. او شرکت تولید پرکار پاریسی «له فیلمز دو وورسو» را اداره می‎کند که «دوستان جدید من» به کارگردانی آندره تشینه از فیلم های جدیدش است که در جشنواره برلین به نمایش درآمد. وی تهیه‌کننده فیلم «راه دیگر» به کارگردانی جوناس تروبا هم است که اولین نمایش جهانی آن در ۲ هفته کارگردانان امسال کن خواهد بود.

کالتن بک که به اعضای هیات داوران پیوسته با اولین فیلم بلند خود «تسخیر» سال پیش در بخش هفته منتقدان حضور داشت و پس از آن برنده بهترین فیلم اول جوایز لومیر ۲۰۲۴ شد و ۲ نامزدی سزار برای بهترین فیلم اول و بهترین بازیگر زن برای بازیگرش حفظیه هِرزی کسب کرد.

شصت و سومین دوره هفته منتقدان از ۱۵ تا ۲۳ می برگزار می‌شود.