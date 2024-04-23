به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم زمان با فرارسیدن ایام حج ابراهیمی، مشترکان همراه اولی که قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را دارند، می توانند با همراه داشتن سیمکارت اپراتور اول تلفن همراه، ضمن برخورداری از تعرفه ترجیحی مناسبی که برای حجاج و عوامل ستادی حج تمتع ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، از مزایای رومینگ، بدون دغدغه تهیه سیمکارت و پرداخت هزینه ارزی نیز بهره مند شوند.

در این راستا، همراه اول سعی کرده است با طراحی بسته های متنوع رومینگ از لحاظ حجم بسته و مدت سفر که از منظر قیمتی قابلیت رقابت با سیمکارت های عربی را دارد، مانع از خروج ارز از کشور شود.

اپراتور اول تلفن همراه کشور سعی کرده طی توافقاتی با اپراتورهای عربستانی، عرضه مکالمه و دیتا با قیمت بسیار مناسب و حتی بهتر از سیمکارت های عربی را برای مشترکان همراه اول فراهم آورد.

*ارائه تخفیف در نرخ‌های «آزاد» مکالمه، اینترنت و پیامک

بنابراین ضمن اعمال تخفیف های ۱۷، ۲۰ و ۲۵ درصدی به ترتیب روی نرخ استفاده آزاد از «مکالمه»، «پیامک» و «اینترنت»، بسته های ویژه رومینگ حج ۱۴۰۳ را نیز تعریف کرده که در ادامه به جزییات آنها پرداخته می شود.

نرخ «استفاده آزاد مکالمه» با ۱۷ درصد تخفیف به دقیقه ای ۱۰ هزار تومان، هر «پیامک با نرخ آزاد» با ۲۰ درصد تخفیف به چهار هزار تومان و هر مگابایت «استفاده آزاد از اینترنت» با ۲۵ درصد تخفیف به سه هزار تومان رسیده است.

*تشویق همراه اول به استفاده از بسته‌های ویژه رومینگ حج

با این حال همراه اول تمامی زائران ایرانی را برای مدیریت بهینه هزینه ها، تشویق به «استفاده از بسته های رومینگ ویژه حج تمتع» کرده است که از طریق شماره گیری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع» در دسترس هستند.

بسته های ویژه رومینگ حج تمتع ۱۴۰۳ به صورت ترکیبی با «مدت زمان ها» و «قیمت های» متفاوت ارائه شده است.

«مقرون به صرفه ترین بسته» در نظر گرفته شده برای زائران، بسته «اینترنت نامحدود ۹۰ روزه با ۱۰۰ دقیقه مکالمه و ۱۰۰ پیامک هدیه» است که به قیمت سه میلیون تومان عرضه می شود.

زائرانی هم که مصرف کمتری از اینترنت دارند، می توانند بسته های «۳ گیگابایت اینترنت ۷ روزه با ۵ دقیقه مکالمه و ۵ پیامک هدیه» یا «۱.۵ گیگابایت اینترنت ۶۰ روزه» را به ترتیب با قیمت های ۶۵۰ یا ۴۲۵ هزار تومان خریداری کنند.

همچنین بسته «۷۰ دقیقه مکالمه ۷ روزه با ۷۰ پیامک هدیه» نیز مخصوص آن دسته از مشترکانی در نظر گرفته شده است که نیاز بیشتر به مکالمه دارند و قیمت آن «۴۲۵ هزار تومان» است.

امکان خرید و فعالسازی این بسته ها از طریق خانواده و بستگان زائران، نمایندگان کاروان ها و دفاتر زیارتی نیز همچون سنوات گذشته با مراجعه به «فروشگاه آنلاین همراه اول» یا ‌اپلیکیشن «همراه من» فراهم شده است.

زائران خانه خدا باید آگاه باشند که با توجه به دستور العمل های امن سازی پرتال های ایران، امکان دسترسی امن به پرتال های بانکی و ایرانی از طریق سیمکارت های خارجی و وای فای هتل ها عموما محدود شده است، لذا در صورتی که نیاز به استفاده از پرتال های ایرانی را دارند، باید به سراغ خرید سیمکارت های ایرانی و استفاده از بسته های دیتای رومینگ بروند.

مشترکان همراه اول علاقه مند به استفاده از بسته های رومینگ حج، باید پیش از سفر خود، اقدام به فعالسازی سرویس رومینگ بین الملل با شماره گیری کد دستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۲۹۱۱ مربع» یا خرید بسته های رومینگ با شماره گیری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع» و رجوع به منوی شماره ۵ مربوط به بسته های عربستان و خرید بسته های این کشور کنند.

با این کار علاوه بر دریافت رایگان پیامک های بانکی، دسترسی رایگان به درگاه «همراه من» برای آنان وجود خواهد داشت.

تمامی حجاجی که سیمکارت همراه اول در اختیار دارند، می توانند برای پرداخت قبوض و خرید شارژ از کد دستوری USSD و همچنین اپلیکیشن های «همراه من» و «اوانو» استفاده کنند.

همچنین لازم به ذکر است روشن کردن گوشی و دریافت پیامک رایگان است.

با توجه به اینکه حج، سفری عمیقا معنوی با تاثیری شگرف و ماندگار بر قلب و ذهن به جا آورندگان آداب آن و همچنین نمادی قدرتمند از وحدت، برابری و تسلیم در برابر اراده خداوند است، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که همواره در طول حیات خود بر نوآوری و پیشرفت فناوری تمرکز داشته تا نیازهای در حال تکامل مشترکان خود را برآورده سازد و اکنون نیز به عنوان پیشگام خدمات نوین ارتباطی سیار در ایران شناخته می شود، تمامی زائران را برای بهره مندی هر چه بیشتر از فیوضات این سفر و مدیریت ارتباطات خود، به استفاده از «بسته های ویژه حج تمتع ۱۴۰۳» تشویق کرده است.