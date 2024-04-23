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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۱۲

جانشین فرمانده انتظامی مشهد:

۶ هزار عدد قرص از یک تعمیرگاه خودرو در مشهد کشف شد

۶ هزار عدد قرص از یک تعمیرگاه خودرو در مشهد کشف شد

مشهد- جانشین فرمانده انتظامی مشهد گفت: ۶ هزار عدد قرص غیرمجاز در بازرسی از یک واحد صنفی تعمیرگاه خودروی متخلف در محدوده شرق مشهد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: با کسب خبری مبنی بر توزیع قرص‌های غیرمجاز در یک واحد صنفی غیرمجاز مشهد، موضوع در دستور قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: مالک این واحد صنفی در پوشش تعمیرگاه خودرو اقدام به فروش دارو و قرص‌های غیرمجاز می‌کرد که مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مقام قضائی وارد عمل شدند و در بازرسی از این واحد صنفی ۶ هزار عدد انواع قرص و ۲۱ هزار و ۵۰۰ سی سی شربت غیرمجاز را کشف کردند.

وی بیان کرد: واحد صنفی مذکور به جرم توزیع داروهای غیرمجاز برابر دستور مقام قضائی تا اطلاع ثانوی مهر و موم شد و فرد متخلف روانه دادسرا شد.

کد مطلب 6086944

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