به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گردهمایی ۳ روزه مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی و مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های سراسر کشور صبح امروز در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد.

ابراهیم نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در آئین افتتاحیه این همایش اظهار کرد: مدیران مراکز مشاوره و مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های کشور گرد هم جمع شده‌اند تا نظام مسائل جسمانی و روانی و اجتماعی جامعه دانشجویی را بحث و بررسی کنند زیرا جنس مسائل هر دانشگاه متفاوت و در حال تغییر است.

وی گفت: لازم است مدیران هم اندیشی داشته باشند و این تغییرات را در نظام مسائل بررسی و چالش‌ها را در جلسات و کمیسیون‌ها مطرح کنند و برای برون رفت از این چالش‌ها به راهکارهای اجرایی و محکم برسند.

وی بیان کرد: قطعاً دانشجویانی که وارد دانشگاه می‌شوند متولدین دهه ۸۰ هستند که سن نوجوانی را به تازگی پشت سر گذاشته‌اند و چالش‌هایی را پیش رو دارند که همکاران مشاوره دانشگاه‌ها هم نوع برخوردشان و هم تلاششان برای حل نظام مسائل دانشجویان متفاوت است که امیدواریم در این جلسات با استفاده از تجربیات و آخرین پژوهش‌ها و یافته‌هایی که به اشتراک می‌گذارند به شرایط بهتر دست پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در این همایش ضمن بیان ظرفیت‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان، دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها را تشریح کرد.

غلامرضا رضایی افزود: قبل از انقلاب سیستان و بلوچستان کمترین بهره را از مراکز آموزش عالی داشت اما به برکت انقلاب اسلامی اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی این استان در حال تحصیل هستند و سرانه مراکز آموزش عالی در این منطقه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۱ هزار دانشجو دارد، گفت: این دانشگاه در تمام شاخص‌های وزارت علوم در طول عمر انقلاب اسلامی رشد داشته است.

رضایی با اشاره به عملکرد مرکز مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: مرکز بهداشت و مشاوره این دانشگاه نسبت به سال‌های قبل بسیار متحول شده است.

حجت الاسلام عبدالواحد بامری مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در این همایش اظهار کرد: این استان در میان افکار عمومی به عنوان رنگین کمان فرق و مذاهب به شمار می‌آید، شهدای شاخصی همچون شهید میرحسینی دارد و کوچک‌ترین شهید کشور شهید سبیل اخلاقی در نیکشهر است.

وی بیان کرد: یکی از رویش‌های ارزشمند انقلاب اسلامی در استان، وجود این دانشگاه است که ۴۲۰ نفر هیأت علمی و ۵۰ استاد تمام دارد و در سال گذشته در میان رتبه بندی کشور رتبه ۱۲ را از لحاظ علمی و آموزشی کسب کرد.

مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه سیستان و بلوچستان، نیز در این همایش اظهار کرد: رویکرد دفتر مشاوره در ابتدا پیشگیرانه است که با استفاده از مشاوران و کارشناسان مربوطه در این راستا اقدام می‌کنیم.

زهرا نیکبخت افزود: ۱۲ مشاور و روانشناس در دانشگاه سیستان و بلوچستان راستای کمک به دانشجویان تلاش می‌کنند تا در ارائه خدمات به دانشجویان اقدامات ارزنده‌ای انجام شود.