۱۷ هزار معلم در استان مرکزی خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولوی ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته معلم اظهار کرد: نقش معلم همواره در جامعه برجسته و پذیرفته شده است و در نظرسنجی‌ها فرهنگیان، مورد اعتمادترین قشر در جامعه معرفی شده‌اند.

وی افزود: چنانچه بخواهیم آینده درخشانی را برای کشور و جامعه رقم بزنیم باید با بهره گیری از ظرفیت رسانه، نقش خطیر آموزش و پرورش را در توسعه امیدآفرینی در جامعه به درستی نهادینه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به گرامیداشت هفته مقام معلم تصریح کرد: در این هفته در تمام مدارس این استان، بزرگداشت مقام معلم توسط دانش آموزان و اولیا برگزار می‌شود و این از معدود مراسمی است که مردم در صحنه حضور دارند.

مولوی اضافه کرد: در هر منطقه آموزشی نیز یک برنامه ویژه بزرگداشت مقام معلم برگزار می‌شود که اغلب در این برنامه‌ها از زحمات بازنشستگان فرهیخته قدردانی می‌شود هرچند زحمات ۳۰ ساله معلم را نمی‌توان در یک مراسم پاس بداریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: در سطح استان یک ویژه برنامه، معرفی معلمان ماندگار استان مرکزی نیز برگزار می‌شود که معلمان دارای ویژگی شاخص و بارز، معرفی شوند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: از ۴۵ معلم نمونه منطقه‌ای و ۳ معلم استانی نیز در این هفته تقدیر خواهد شد.

مولوی با اشاره به برگزاری جشنواره عکس مدرسه صمصامی بیات اضافه کرد: مقرر است این جشنواره در سطح کشور به عنوان یک حرکت نمادین به صورت مستمر برگزار شود.

وی تصریح کرد: دیدار ۴۵ نفر از فرهنگیان استان با مقام معظم رهبری، دیدار معلمان نمونه با ریاست جمهور، نواختن زنگ سپاس معلم، برگزاری شورای آموزش و پرورش ویژه این هفته، دیدار با نماینده ولی فقیه از جمله برنامه‌های شاخص پیش بینی شده در این هفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان کرد: طی ۳ سال اخیر تمامی مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز حذف شده و امسال نیز مدارس کانکسی با دانش آموزان کمتر از ۱۰ نفر جمع آوری خواهند شد.

مولوی تاکید کرد: در استان مرکزی ۱۷ هزار معلم در بیش از ۲ هزلر مدرسه تدریس می‌کنند.