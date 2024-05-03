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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۱۱

امام جمعه زرین‌دشت هشدار داد؛

استفاده از الگوهای نامناسب تربیتی سبب تصرف مغزها می‌شود

استفاده از الگوهای نامناسب تربیتی سبب تصرف مغزها می‌شود

زرین‌دشت-امام جمعه زرین‌دشت بر لزوم استفاده از الگوی صحیح در تربیت نسل نوجوان به منظور جلوگیری از تصرف مغزها تاکید کرد و گفت: باید الگوی نسل امروز امثال شهیدان حججی، سلیمانی‌ و همدانی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان زرین‌دشت ضمن تسلیت ایام شهادت رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع) گفت: اساس هر جامعه‌ای مبتنی بر «خانواده» و یکی از برنامه‌های محوری دشمن علیه مردم ایران، فروپاشی نظام خانواده است.

امام جمعه زرین‌دشت با تاکید بر مواظبت از تصرف مغزها بیان کرد: دشمنان ما به دنبال تصرف مغزها هستند، چرا که اگر مغز مردم یک جامعه‌ای تصرف شد، تصرف مرز کار مشکلی نیست.

خطیب جمعه زرین‌دشت افزود: دشمن با برنامه‌های مختلف به دنبال متزلزل کردن کیان خانواده‌های ایرانی با از بین بردن جایگاه افراد و نوع پوشش، آداب و رسوم ایرانی است، به همین جهت خانواده‌ها نباید نسبت به این مسائل بی تفاوت باشند.

حجت الاسلام دروند پور در ادامه ضمن گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام معلم و ضمن خدا قوت به فرهنگیان زرین دشت ابراز کرد: وظیفه تعلیم و تربیت نسل آینده به عهده معلمان عزیز و وظیفه پرورش فکری و اخلاقی دانش آموزان به عهده خانواده‌ها است.

وی بر لزوم استفاده از الگوهای صحیح در بین نسل جوانان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: از دیگر راه‌های فروپاشی و انهدام یک تمدن تغییر الگوها است؛ پس چه بهتر که الگوی نسل امروز ما امثال شهید حججی ها، سلیمانی‌ها و شهید همدانی‌ها باشند که هم در علم و شجاعت بی نظیر بودند و هم دشمنان ما اسم این شهدای عزیز هم‌می‌ترسند.

کد مطلب 6095663

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