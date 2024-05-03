به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان زرین‌دشت ضمن تسلیت ایام شهادت رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع) گفت: اساس هر جامعه‌ای مبتنی بر «خانواده» و یکی از برنامه‌های محوری دشمن علیه مردم ایران، فروپاشی نظام خانواده است.

امام جمعه زرین‌دشت با تاکید بر مواظبت از تصرف مغزها بیان کرد: دشمنان ما به دنبال تصرف مغزها هستند، چرا که اگر مغز مردم یک جامعه‌ای تصرف شد، تصرف مرز کار مشکلی نیست.

خطیب جمعه زرین‌دشت افزود: دشمن با برنامه‌های مختلف به دنبال متزلزل کردن کیان خانواده‌های ایرانی با از بین بردن جایگاه افراد و نوع پوشش، آداب و رسوم ایرانی است، به همین جهت خانواده‌ها نباید نسبت به این مسائل بی تفاوت باشند.

حجت الاسلام دروند پور در ادامه ضمن گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام معلم و ضمن خدا قوت به فرهنگیان زرین دشت ابراز کرد: وظیفه تعلیم و تربیت نسل آینده به عهده معلمان عزیز و وظیفه پرورش فکری و اخلاقی دانش آموزان به عهده خانواده‌ها است.

وی بر لزوم استفاده از الگوهای صحیح در بین نسل جوانان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: از دیگر راه‌های فروپاشی و انهدام یک تمدن تغییر الگوها است؛ پس چه بهتر که الگوی نسل امروز ما امثال شهید حججی ها، سلیمانی‌ها و شهید همدانی‌ها باشند که هم در علم و شجاعت بی نظیر بودند و هم دشمنان ما اسم این شهدای عزیز هم‌می‌ترسند.