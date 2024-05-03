یوسف ساجد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر خودداری از مصرف خودسرانه هرگونه قارچ خود رو در طبیعت گفت: طبق گزارشات واصله متأسفانه مصرف قارچ‌های خود رو و سمی در مناطق مختلف کشور تاکنون منجر به فوت، نارسایی کبدی و بستری شدن تعدادی از هموطنان به خصوص ساکنان و گردشگران در مناطق کوهستانی و مرتعی شده است.

ساجد ادامه داد: با مصرف قارچ‌های سمی علائم مسمومیت ۴ تا ۵ ساعت و گاهی تا ۲۴ ساعت به صورت تهوع، استفراغ، اسهال، شکم درد، بی‌حالی، عطش، سرگیجه و همچنین عوارض روحی مانند توهم، خواب آلودگی، تشنج یا بی‌قراری ظاهر می‌شود.

وی گفت: همشهریان اگر قصد مصرف قارچ دارند بهترین روش استفاده از قارچ‌های پرورشی و بسته بندی شده موجود در سطح بازار است.