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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۵۶

رییس شبکه بهداشت و درمان هریس هشدار داد؛

خودداری از مصرف خودسرانه هرگونه قارچ خود رو در طبیعت

خودداری از مصرف خودسرانه هرگونه قارچ خود رو در طبیعت

هریس-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس درباره مصرف خودسرانه قارچ های خود رو در طبیعت هشدار داد.

یوسف ساجد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر خودداری از مصرف خودسرانه هرگونه قارچ خود رو در طبیعت گفت: طبق گزارشات واصله متأسفانه مصرف قارچ‌های خود رو و سمی در مناطق مختلف کشور تاکنون منجر به فوت، نارسایی کبدی و بستری شدن تعدادی از هموطنان به خصوص ساکنان و گردشگران در مناطق کوهستانی و مرتعی شده است.

ساجد ادامه داد: با مصرف قارچ‌های سمی علائم مسمومیت ۴ تا ۵ ساعت و گاهی تا ۲۴ ساعت به صورت تهوع، استفراغ، اسهال، شکم درد، بی‌حالی، عطش، سرگیجه و همچنین عوارض روحی مانند توهم، خواب آلودگی، تشنج یا بی‌قراری ظاهر می‌شود.

وی گفت: همشهریان اگر قصد مصرف قارچ دارند بهترین روش استفاده از قارچ‌های پرورشی و بسته بندی شده موجود در سطح بازار است.

کد مطلب 6095734

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