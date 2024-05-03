جهان شاهد صدور انقلاب امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سجاد شریفی در خطبه‌های نماز جمعه امروز کازرون اظهار داشت: اهل بیت (ع) چراغ راه هستند و مسیر حق را مشخص نموده‌اند.

امام جمعه موقت شهرستان کازرون با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق (ع) رئیس مکتب تشیع ادامه داد: یاران و شیعیان امام صادق (ع) در روایات سه صنف و ویژگی دارند که دسته اول ما را وسیله برای دنیای خود قرار دادند، دسته دوم کسانی که ما را وسیله عزت و آبروی خودشان در دنیا قرار می‌دهند که عاقبت به خیر نیستند و دسته سوم که امام از آنها اعلام رضایت می‌کند کسانی هستند که سنخیت و شناخت با امام زمان خودشان دارند.

حجت الاسلام والمسلمین شریفی به مناسبت‌های اخیر هفته کارگر و هفته معلم اشاره داشت و تصریح داشت: موتور متحرک کشور کارگران عزیز و تربیت نسل آینده از ویژگی‌های فرهنگیان است.

وی بیان داشت: صدای صدور انقلاب خمینی کبیر (ره) و تحقق وعده‌های امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از دانشگاه‌های جهان امروز شنیده می‌شود و زمینه سازی حرکت بیداری و خیزش آزادی خواهان جهان برای ظهور یگانه منجی عالم بشریت نیز در جهان شنیده می‌شود.



‌خطیب نماز جمعه امروز کازرون افزود: حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در جهان در مبارزه با اسرائیل آشکارتر می‌شود و همراهی با مردم مظلوم یک وعده الهی است.

حجت السلام شریفی خاطرنشان کرد: اقدام راهبردی ایران در عملیات وعده صادق جبهه کفر را به زانو در آورد و الان نوبت وعده صادق اقتصادی مسئولان کشور به مردم است.