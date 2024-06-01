به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به امضای دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک رسید.

این تفاهم‌نامه که در آستانه آغاز بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس و به منظور ایجاد و توسعه بستر همکاری دوجانبه در کلیه زمینه ها و استفاده از ظرفیت های مشترک علمی، پژوهشی و ورزشی طرفین به امضا رسید، با اهدافی ازجمله همکاری در برگزاری مشترک همایش ها، سمینارها، نشست های علمی، دوره ها و کارگاه های آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی، انجام طرح های پژوهشی برابر نیازسنجی ها و اولویت های پژوهشی، همکاری فعالانه در برگزاری مراسم روز المپیک و سایر دوره ها و... منعقد شده است.

ارائه خدمات پزشکی در بیمارستان فرهیختگان برای ملی‌پوشان معرفی‌شده از سوی کمیته و ورزشکاران تیم های لیگ برتری دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز پزشکی کمیته ملی المپیک، ایجاد زمینه تورهای بازدید دانشجویان از کمیته و آکادمی ملی المپیک و اجرای دوره های کارورزی، کارآموزی و مهارت‌آموزی دانشجویان از دیگر اهداف تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته ملی المپیک است.

لازم به ذکر است در نشست امضای این تفاهم‌نامه که صبح امروز در سازمان مرکزی برگزار شد، محمدعلی نادی معاون علوم تربیتی و مهارتی، دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر امیرعباس لشگری رئیس مرکز ورزش و تربیت‌بدنی و دکتر مهدی علی‌نژاد مشاور رئیس دانشگاه، دبیر شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک و محمد تابع رئیس مرکز نظارت و ارزیابی تیم های ملی کمیته ملی المپیک نیز حضور داشتند.