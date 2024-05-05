کاهش ورودی به دانشگاه فرهنگیان یک ابرچالش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی صبح یکشنبه با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت هفته مقام معلم اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب حامی‌ترین عزیز برای آموزش و پرورش است و در فرمایش‌های متعدد از جمله دیدار اخیر با معلمان، نکات مبسوط و کاربردی را بیان کردند.

وی افزود: ایشان فرمودند همه جامعه مکلف هستند که از معلم و آموزش و پرورش حمایت کنند، زیرا حال جامعه بستگی به حال مدرسه دارد. مدرسه امروز نماد آینده جامعه است و نبض جامعه به دست آموزش و پرورش و مدارس زده می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد برخی مسئولان در این حوزه بسیار مهم است، تصریح کرد: اشتباهی که در برخی ادارات و سازمان‌ها صورت می‌گیرد نگاه به آموزش و پرورش به مانند یک اداره دیگر است، رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند این تصور اشتباه است.

وی ادامه داد: اگر نگاه به آموزش و پرورش اولویت اول باشد به لطف خداوند، مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به اقدامات فرهنگ ساز در حوزه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طرح سپاس معلم در دو سال اخیر در آموزش و پرورش استان اصفهان اجرا شد. این طرح به پیشنهاد ما به صورت ملی در حال اجراست و براساس آن سایر نهادها و ادارات به محوریت فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها در مدارس حضور یافته و جلسات تجلیل توسط آنان انجام می‌شود.

وی با اشاره به برخی فعالیت‌های انجام شده در آموزش و پرورش افزود: رئیس جمهور اهتمام ویژه‌ای به این حوزه دارد و شورای عالی آموزش و پرورش که ۱۰ سال بدون حضور رئیس جمهور برگزار می‌شد، در دو سال اخیر با حضور رئیس جمهور تشکیل و تصمیم‌های خوبی در آن اتخاذ می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از خروجی‌های این جلسات، اجرای رتبه بندی معلمان بود که با رفع بسیاری از اشکالات شروع خوبی در این زمینه داشتیم. دیگر خروجی این جلسات نیز استخدام نیروهای جدید بود که در دو سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی تازه نفس با نگاه ویژه به کیفیت آموزش و گزینش وارد آموزش و پرورش شدند.

وی با اشاره به افزایش ورودی دانشگاه فرهنگیان در دو سال اخیر گفت: کاهش چشمگیر ورودی‌ها در سایه بی توجهی به دانشگاه فرهنگیان سبب ایجاد یک ابر چالش برای آموزش و پرورش شده بود. با تلاش‌های صورت گرفته عدد پایه به ۲۵ هزار نفر و امسال به ۳۰ هزار نفر رسید.

ابراهیمی با اشاره به تجلیل از معلمان فداکار اظهار کرد: در پی یک ایده استانی، هزاران نفر از معلمانی که از منظر دانش‌آموز و خانواده‌ها، فداکاری شاخصی داشتند براساس یک فراخوان به ما معرفی شدند. به عنوان مثال معلمی داریم که ۱۵۴۰ کودک کار را به عرصه تعلیم و تربیت بازگردانده و این دانش آموزان امروز جز فارغ‌التحصیلان موفق هستند. در همین راستا از تعدادی از این معلمان شاخص به نمایندگی از هزاران نفر، تجلیل خواهیم کرد.