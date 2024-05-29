لزوم تعامل مردم و مسوولان برای مدیریت مصرف آب و برق در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری در جلسه هم اندیشی ائمه جمعه و مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی اظهار کرد: برای گذر از پیک مصرف در تابستان، باید فرهنگ اصلاح الگوی بهینه مصرف انرژی در جامعه نهادینه شود.

وی نقش تعامل و همراهی مردم در پایداری انرژی را بسیار مؤثر دانست و گفت: تأمین و توزیع آب و برق، نمونه‌ای از کار جهادی دولت سیزدهم در استان به شمار می‌رود که رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

۸۲ درصد مصرف برق مرکزی در بخش مولد است

رئیس شورای انسجام بخش مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی هم با اشاره به اینکه ۸۲ درصد مصرف برق این استان در بخش مولد است، افزود: شهروندان با مشارکت در پویش همراه انرژی و بهینه سازی مصرف می‌توانند به رشد تولید صنعت و کشاورزی کمک کنند و بهره وری از انرژی برق این کالای ارزشمند را افزایش دهند و از میلیون‌ها جایزه از جمله خودرو، حواله خودرو ایرانی، لپ تاپ و هزاران جایزه دیگر بهره مند شوند.

محمود محمودی اظهار کرد: با توجه به تجربیات موفق و بسیار خوب سال‌های گذشته در عبور از پیک بار، بازهم با مشارکت خوب مردم و مسؤولین طی سال جاری هم شاهد تلاش همه جانبه همکاران باشیم تا بتوانیم گام‌های بلندی در این زمینه برداشته و در کنار کسب رضایت مندی مشترکین، به عملکرد قابل قبولی دست پیدا کنیم.

لزوم استفاده صنایع از پساب

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: در قانون مانع زدایی صنعت برق، ماده ۴ قانون تکلیف شده است که صنایع بزرگ انرژی بر، برای تأمین برق بخشی از مصرفشان از منابع داخلی نیروگاه احداث کنند که تا اکنون این صنایع ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاه در کشور احداث کردند.

مجتبی داود آبادی افزود: برق منطقه‌ای باختر تأمین کننده انرژی برق در سه استان به وسعت ۷۷ هزار کیلومتر است که با بیشترین تبادل انرژی، برق مشترکین را تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: براساس قانون بودجه، صنایع مکلفند از پساب برای مصارف صنعتی خود استفاده کنند چرا که اولویت وزارت نیرو، تأمین آب شرب است.

حسین اسدی افزود: در استان مرکزی ۹۱ درصد مصرف در بخش کشاورزی و ۹ درصد در بخش شرب و صنعت استفاده می‌شود.

امسال با وضعیت کم آبی مواجه هستیم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی نیز گفت: امسال با وضعیت کم آبی که در کشور و استان داریم نیروهای شرکت‌های آب و فاضلاب در نوک پیکان این بحران هستند و تلاش می‌شود تابستان امسال را بدون مشکل به لحاظ تأمین آب سپری کنیم.

حشمت اله عباسی افزود: با توجه به مشکلات عدیده و کاهش بارش‌ها نسبت به گذشته و کاهش میزان ذخیره منابع آبی به ویژه سدها نیاز است شهروندان و مردم نسبت به اشاعه صرفه جویی در مصارف شرب، کشاورزی و صنعت بیش از گذشته همکاری داشته باشند.