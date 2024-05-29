  1. استانها
  2. لرستان
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد؛

ثبت بیش از ۲۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در جاده‌های لرستان

ثبت بیش از ۲۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از ثبت بیش از ۲۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در جاده‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، ۲۵ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۲۶ تردد خودرو به‌وسیله ۷۳ سامانه ترددشمار به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این تعداد تردد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با ۲۴ میلیون و ۲۲۷ و ۶۴۰ تردد، پنج درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: پیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی بر اساس پلاک خوانده شده توسط سامانه‌های پلاک خوان در بازه یک‌ماهه اردیبهشت‌ماه، معادل ۱۲ میلیون ۱۳۲ هزار و ۳۴ وسایل نقلیه مشاهده شده که در بازه یک‌ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

شیروانی، تصریح کرد: ماندگاری وسایل نقلیه در اردیبهشت‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که ۱۲ درصد وسایل نقلیه بین ۳ تا ۷ روز در استان می‌مانند.

کد مطلب 6122301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها