به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، ۲۵ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۲۶ تردد خودرو به‌وسیله ۷۳ سامانه ترددشمار به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این تعداد تردد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با ۲۴ میلیون و ۲۲۷ و ۶۴۰ تردد، پنج درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: پیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی بر اساس پلاک خوانده شده توسط سامانه‌های پلاک خوان در بازه یک‌ماهه اردیبهشت‌ماه، معادل ۱۲ میلیون ۱۳۲ هزار و ۳۴ وسایل نقلیه مشاهده شده که در بازه یک‌ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

شیروانی، تصریح کرد: ماندگاری وسایل نقلیه در اردیبهشت‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که ۱۲ درصد وسایل نقلیه بین ۳ تا ۷ روز در استان می‌مانند.