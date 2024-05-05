معلم «انسان ســـاز» است/ ترسیم مثلث «عشق، ایمان و اراده»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: معلمان اهمیت به سزایی در جامعه دارند تا جایی که شغل شأن را با شغل انبیا قیاس می‌کنند یعنی آگاهی بخش، انسان ساز؛ اهل معرفت و اهل ایمان و کسانی که در وجودشان می‌توان همراهی عشق، ایمان و اراده را شاهد بود.

معلمی در تربیت نسل آینده بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل تأثیر آن را می‌توان بسیار زیاد دانست و در نتیجه این شغل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اگر معلمی یک فرد را به درستی تربیت نکند، یک نسل را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.

اظهار نظر درباره اهمیت شغل معلمی بسیار است اما امروز قرار است از منظر تربیت نسل آتی، انسان سازی، اهمیت شغل معلمی، الگوهای معلمی، فرهنگ و رسالتی که معلمان دارند به شغل معلمی و آموزگاری بپردازیم شغلی که گرانقدر و گران سنگ است و البته بسیار تأثیر گذار.

کادر سازی اهمیت دارد

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه معلمی نوعی عشق غیر قابل توصیف می‌طلبد، گفت: در کنار عشق و علاقه باید برای معلمان ویژگی‌هایی هم داشته باشند چرا که گاهی بیان یک کلمه توسط یک معلم می‌تواند سرنوشت دانش‌آموز را تغییر دهد.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه ما امروز در بدنه آموزش و پرورش مان نیاز داریم که کادرسازی از معلمان به خوبی صورت گیرد، ابراز کرد: تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای اینکه در آینده به معلمان خوبی بدل شوند یکی از نیازهای امروز جامعه است که آموزش و پرورش باید به آن توجه داشته باشد.

وی با بیان اینکه معلمان باید چهره‌های بی بدیلی مانند استاد شهید مطهری را الگوی خود قرار دهند، افزود: شهید مطهری جریان‌شناس خوبی بود یعنی با بصیرت و نگاهی که داشت متوجه همه جریانات روز بود و همه را مورد رصد قرار می‌داد لذا امروز معلم ما باید این طور باشد.

ویژگی‌های بارز شهید مطهری

امام جمعه سمنان با بیان اینکه «دشمن شناسی» از ویژگی‌های بارز شهید مطهری بود، گفت: مطهری منشأ تحولات بزرگ فکری در جامعه اسلامی بود و لذا این شهید گرانقدر به مثابه یک الگوی خوب برای معلمان به خصوص معلمان تازه وارد و جوان‌تر، می‌بایست تبیین شود.

مطیعی با بیان اینکه معلمان باید از خودشان بپرسند که شهید مطهری چه ویژگی‌هایی داشت، ابراز کرد: تداوم راه شهید مطهری یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروز باید مجموعه آموزش و پرورش و معلمان ما به یاد داشته باشند.

وی همچنین به ضرورت تبیین اهمیت دین داری، خداشناسی و معرفت بالله بین جوانان و دانش آموزان از سوی معلمان و آموزش و پرورش شد و بیان کرد: دین برای تمام امور دنیوی و اخروی انسان برنامه دارد و لذا باید نسل جوان معرفت خود را نسبت به مسائل اسلامی بیشتر کند که معلمان و آموزش و پرورش در این موضوع کمال تأثیر را دارند.

تربیت نیروی مؤمن و انقلابی

امام جمعه آرادان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه معلمان مأموریتی بسیار حساس دارند، گفت: تربیت نیروی انسانی مؤمن، متدین، اهل معرفت، ولایتمدار و بصیر و همیشه در صحنه از جمله مهمترین رسالت‌های معلمان و جامعه آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا با بیان اینکه مأموریت معلمان در قبال تربیت انسان و انسان سازی، بسیار حساس است، تاکید کرد: تعلیم و تربیت مهمترین وظیفه معلمان است و امیدواریم که با تاسی و الگوگیری از بزرگانی مانند شهید مطهری که اسوه بصیرت، زمان شناسی، معرفت شناسی و … بودند در این رسالت موفق باشند.

وی با بیان اینکه معلمان به واسطه اینکه انسان سازی می‌کنند، تحول زا هستند و این تحولات در جامعه بعضاً بسیار اهمیت دارد، افزود: ممکن است معلمی با یک کلام سخنی را بر زبان بیاورد که آینده یک دانش‌آموز متحول شود و لذا باید گفت معلمی یکی از مهمترین مشاغل است.

معلمی از مهمترین مشاغل

حجت الاسلام احمد نظری مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل دینی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه معلمی یکی از مهمترین مشاغل و حرفه‌ها است، تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که شغل معلمی را تا این میزان گران قدر می‌کند، انسان سازی است.

نظری با بیان اینکه جایگاه معلم بسیار در سیستم آموزشی و فرهنگی کشورمان بالا است، افزود: باید این جایگاه والا قدر دانسته و در راستای تقویت آن بکوشیم لذا بر این عقیده هستیم که در سند تحول آموزش و پرورش، می‌بایست معلم در محوریت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه معلمان به خصوص معلم‌های جوان‌تر شهید مطهری را الگوی خود قرار دهند، تاکید کرد: شهید مطهری نمونه و الگو و اسوه یک معلم در تراز انقلاب اسلامی در تمام ابعاد از تربیت، معرفت، بصیرت، شناخت و… محسوب می‌شود.

شغل انبیا (ع)

یک معلم بازنشسته اما در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه معلمی را شغل انبیا می‌دانند زیرا کار انبیا بیدار کردن مردم از خواب، آگاهی بخشی، تربیت و در نهایت تغییر در زندگی شأن بود، گفت: به معنای ساده‌تر انبیا برای انسان سازی آمدند و معلمان هم انسان سازهای امروز جامعه هستند.

محمد رحیمیان با بیان اینکه کمتر شغلی به حساسیت و اهمیت معلمی وجود دارد، بیان کرد: یک معلم ۳۰ سال کار می‌کند در این ۳۰ سال دست کم سالی ۷۰ دانش‌آموز را تربیت می‌کند و این یعنی هر یک معلم می‌تواند حال و آینده دو هزار و ۱۰۰ خانواده ایرانی را تحت تأثیر خود قرار دهد و اگر این دانش آموزان خودشان صاحب فرزند و همسر شوند در نهایت شاهد هستیم که یک معلم در ۳۰ سال کار خود بر زندگی ۹ هزار نفر انسان در یک جامعه تأثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه کمتر شغلی در دنیا وجود دارد که چنین تأثیرگذاری را داشته باشد، ابراز کرد: معلم باید خوش رو، آگاه، متقی، بدون غرور و تعصب و البته بصیر باشد و دانش آموزان را نسبت به مسائل ایران عزیز، آگاه ساخته و آنان را حساس بار بیاورد.

توصیه‌هایی به نسل جوان

این معلم بازنشسته که در زمانی سمتی نیز در آموزش و پرورش داشته تاکید می‌کند: معلم می‌تواند یک نسل را در میدان، پای کار و مسئولیت پذیر بار بیاورد و در عوض می‌تواند یک نسل را سرخورده، تنبل و فاقد مسئولیت پذیری بار بیاورد، گفت: معلمی نه تنها بر افراد بلکه بر جامعه تأثیرگذار است.

رحیمیان بیان کرد: توصیه ما به تمام معلمان به خصوص جوان‌تر ها این است که خودشان اهل آگاهی، مطالعه و حساس نسبت به مسائل کشورمان و دین اسلام باشند و تلاش کنند که این حساسیت را به نسل آتیه ساز ایران هم منتقل سازند نسلی که بتواند برای ایران افتخار آفرینی کند.

وی افزود: تنها موضوعی که باید در انتها بگویم این است که هرگز معلمان مناطق محروم را فراموش نکنید معلمانی که بدون چشم داشت با سختی‌های فراوانی به کلاس‌های درس می‌روند و فداکاری و ایثاری می‌کنند که با هیچ پولی جبران نمی‌شود. از دولت می‌خواهیم که قدردان این معلمان بوده و به مسائل معیشتی آنها بپردازد وگرنه این معلمان انگیزه‌هایشان را کم کم از دست می‌دهند درست است که معلمان عاشق کارشان هستند اما فشارهای زندگی نمی‌گذارد که روی کارشان تمرکز داشته باشند.

به گزارش مهر، سخن از اهمیت شغل معلمی تمامی ندارد و در نتیجه تلاش کردیم که تنها بخش کوچکی از اهمیت این شغل به خصوص در زمینه انسان سازی و تأثیر یک معلم بر آینده کشور و جامعه نگاهی بیاندازیم، معلمانی که اسوه و الگوهایی برای همه ما محسوب می‌شوند.