به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیان‌فر، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، گفت: علاوه بر وظایف عمومی که به دستگاه‌های دولتی محول می‌شود، ستاد اجرایی مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) وظایفی ویژه را نیز به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی تأمین بخشی از ناوگان حمل‌ونقل زائرین مرقد امام (ره) است که در این راستا، ۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از این تعداد اتوبوس، ۳۷۰۰ دستگاه برای مسافت‌های طولانی و ۲۵۰۰ دستگاه برای مسافت‌های کوتاه در نظر گرفته شده که این اتوبوس‌ها می‌توانند در طول روز بیش از یک‌بار جابه‌جایی مسافران را به انجام برسانند.

هادیانفر افزود: موضوع دیگر بهسازی مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام خمینی (ره) است که در این راستا نصب علائم راهنمایی و رانندگی و خط‌کشی مسیرها در راستای ایمن‌سازی راه‌ها صورت‌گرفته است. علاوه بر این یک کنارگذر به طول ۸۰۰ متر نیز برای آسایش حال مسافران و جلوگیری از احتمال بروز حادثه در بخش ورودی حرم احداث شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار کرد: همچنین در این میان نصب نرده و آماده‌سازی بخشی از پارکینگ‌ها برای زائرین نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است که عملیات مربوط به این اقدامات در حال انجام است.

تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی جابه‌جایی مراسم ارتحال امام خمینی (ره) به استان‌ها

وی در ادامه با اشاره به تدوین شیوه‌نامه اجرایی جابه‌جایی زائرین در استان‌ها، گفت: این شیوه‌نامه به استان‌ها ابلاغ شده است تا هماهنگی‌های لازم برای جابه‌جایی مسافران ایجاد شود و زائرین در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با سهولت کامل سفر کنند.

به گفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، استفاده حداکثری از ظرفیت راه‌آهن نیز دیگر اقدامی است که وزارت راه و شهرسازی برای ارائه هر چه کامل‌تر خدمات به زائرین حرم مطهر امام خمینی (ره) در دستور کار خود قرار داده است.

هادیان‌فر اضافه کرد: علاوه بر این، بنرهای اطلاع‌رسانی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار، پایانه‌های اتوبوس‌رانی و اسکله‌ها نیز در جهت اطلاع‌رسانی بهتر به مردم قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص تسهیل شرایط برای زائرین خارجی نیز اظهار کرد: اقدامات لازم برای تسهیل عبور زائرین خارجی از پایانه‌های مرزی و همچنین استفاده این زائرین از «خدمات CIP فرودگاه‌ها» در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار کرد: طی جلسات برگزار شده، سازمان هواشناسی نیز موظف شده است که برای این ایام، اطلاع‌رسانی‌های لازم را برای مردم داشته باشد.