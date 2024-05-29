بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن طی ساعات آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از بیانیه مهمی خبر داد که تا ساعاتی دیگر ایراد خواهد کرد.

وی اعلام کرد: بیانیه مهمی در ساعت چهار عصر به وقت محلی درباره عملیات نظامی گسترده در چارچوب مرحله چهارم از تشدید عملیات علیه دشمن صهیونیست، قرائت خواهد شد.

این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز سه شنبه با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای انصارالله یمن ۵ فروند موشک بالستیک ضد کشتی را به سمت کشتی‌ها در دریای سرخ شلیک کردند.

سنتکام از ۵ حمله نیروهای مسلح یمنی با موشک و پهپاد انتحاری ضد کشتی در سواحل یمن خبر داد.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای یمنی بامداد امروز ۵ موشک بالستیک ضد کشتی در دریای سرخ شلیک کرده‌اند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که یک کشتی یونانی با سه موشک مورد اصابت قرار گرفته است.

سنتکام ادعا کرد که این کشتی اما توانسته به مسیر حرکت خود ادامه دهد.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شد که هیچ گزارشی مبنی بر آسیب‌دیدن افرادِ کشتی آمریکایی یا نیروهای ائتلاف آمریکایی در دریای سرخ و دیگر کشتی‌های باری در منطقه دریافت نکرده است.

در ادامه اطلاعیه سنتکام همچنین ادعا شده است که ۵ فروند پهپاد نیز بر فراز دریای سرخ رهگیری و منهدم شده است.