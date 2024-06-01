تلفات سنگین ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی با ارائه آماری جدید، به تلفات سنگین ارتش این رژیم در جریان جنگ غزه اذعان کردند.
رسانههای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که از آغاز جنگ این رژیم علیه نوار غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی و همچنین در جریان جنگ در نوار مرزی فلسطین اشغالی با لبنان ۲۰ هزار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدهاند.
این رسانهها زخمیشدن این شمار از نظامیان صهیونیست را عددی بیسابقه و بالا توصیف کردند.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در میان این ۲۰ هزار نظامی صهیونیستِ زخمیشده، ۸۲۹۸ نظامی به عنوان معلول ردهبندی شدهاند.
علاوه بر این شبکه تلویزیونی صهیونیستی «کان» نیز در گزارشی دیگر اذعان کرد که رژیم صهیونیستی وارد یک جنگ فرسایشی چند جبههای شده است.
کمی پیشتر نیز رسانههای رژیم صهیونیستی به پایینبودن نسبت میزان باورپذیری اخبار و تهدیدهای اعلامی از سوی رژیم صهیونیستی اذعان کردند.
این رسانهها اعلام کردند که تنها ۲۰ درصد از خبرها و تهدیدهای اعلامی از سوی رژیم صهیونیستی باور پذیر است. این در حالی است که مطابق گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی میزان این نسبت در مورد حزبالله لبنان ۸۰ درصد است.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی در انتقاد نسبت به سخنان «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش این رژیم اعلام کردند: ارتش، ارتش دفاع از کابینه است.
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