به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص اهمیت سرمایه گذاری خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد پایدار بیان کرد: از جمله عواملی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را برای کشورها به ارمغان آورد، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی است که به‌عنوان مکملی برای نهادهای تأمین مالی داخلی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی است.

وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط تجاری دارای مزیت‌های متعددی از جمله انتقال تکنولوژی، دانش روز و ایجاد اشتغال می‌باشد که می‌تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی همراه با رقابت بین‌المللی و در نهایت سبب افزایش بهره‌وری شرکت‌های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی استان و کشور شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص اقدامات این اداره کل در حوزه سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون استان همدان در حوزه سرمایه گذاری خارجی عملکرد برجسته ای داشته است در این مدت، تعداد ۹ طرح سرمایه گذاری خارجی با مبلغ کل ۸/۱۸۷ میلیون دلار و با مشارکت سرمایه گذاران خارجی از کشورهای چین، کره جنوبی، امارات، عمان، اقلیم کردستان عراق و کانادا به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد رسیده است.

وی افزود: طرح‌های مذکور در زمینه‌های قطعه سازی خودرو، شارژر خودرو برقی، باتری لیتیوم، دوربین‌های مدار بسته، گردشگری، صنایع تبدیلی میوهجات، فرنچ فرایز، صنایع تولید غذای کودک و کود شیمیایی قرار دارند که می‌توانند در تحول بنیادین و رشد اقتصادی استان همدان نقش مهمی ایفا کند.

پیمانی گفت: با پیگیری‌های متعدد بعمل آمده توسط همکارانم در اداره کل ۳ طرح سرمایه گذاری خارجی با مبلغ ۵۵ میلیون دلار در استان همدان در سال ۱۴۰۳ در هیأت سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد به تصویب رسید که یکی از این طرح‌ها در حوزه تولید انواع شارژر خودروهای برقی واقع در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد شهرستان فامنین است که با مشارکت شرکت کیان خودرو پارس ایرسا و شرکت (SCIT) از کشور عمان و چین و با مبلغ سرمایه گذاری ۳۰ میلیون دلار و اشتغال ۳۰۰ نفر است.

وی افزود: طرح تولید انواع باتری لیتیوم واقع در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد شهرستان فامنین یکی دیگر از پروژه‌های مهم سرمایه گذاری استان همدان می‌باشد که با مشارکت شرکت کیان خودرو پارس ایرسا و شرکت (SCIT) از کشور عمان و چین به مبلغ ۲۰ میلیون دلار و اشتغال ۱۲۰ نفر است.

پیمانی بیان کرد: تولید انواع کود شیمیایی توسط شرکت کشاورز زیست شیمی واقع در شهرک صنعتی ویان شهرستان کبودرآهنگ، با مشارکت شرکت (ABC Circle)از کشور کره جنوبی با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۵ میلیون دلار و اشتغال ۲۵ نفر سومین طرح مصوب در سال جاری است.