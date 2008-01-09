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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

372 اثر به مرحله دوم داوری‌های جایزه داستان دفاع مقدس راه یافت

تعداد 372 اثر از 935 اثر رسیده به دبیرخانه دومین جایزه داستان دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) به مرحله دوم داوری راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه این جایزه 935 اثر از 550 نفر بوده که این تعداد نسبت به سال گذشته از رشد پنج درصدی برخوردار است.

در مرحله اول از داوری‌های این جایزه بلقیس سیلمانی، فیروز زنوزی‌جلالی، کاوه بهمن، ابراهیم حسن‌‌بیگی، مهدی کاموس، جهانگیر خسروشاهی و خسرو باباخانی حضور داشته‌اند.

از دیگر داوران این مرحله می‌توان به احمد شاکری، زهرا زواریان، کامران پارسی‌نژاد، محمد ناصری، حسن‌علی پورمند، مصطفی فعله‌گری، طاهره ایبد، راضیه تجار و محمد کاظم مزینانی اشاره کرد.

این داوران که در دو گروه هشت نفره به بررسی آثار رسیده پرداخته‌اند، از میان 935 اثر رسیده به دبیرخانه جایزه، 372 اثر از بهترین داستان‌های ارسالی را برای حضور در مرحله دوم انتخاب کرده‌اند.

در این جایزه ادبی که به دبیری حسین فتاحی برگزار می‌شود، به نفر اول 10 سکه، نفر دوم 7 سکه، نفر سوم 5 سکه و به هر یک از برگزیدگان چهارم تا بیستم نیز یک سکه تمام بهار آزادی اهدا می‌شود.

کد مطلب 618282

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