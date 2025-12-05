به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب‌های «دسته‌های گل و بوته‌های خار» در مهرواره هوای نو در سالهای گذشته شایسته تقدیر در رشته کودک و نوجوان شده است.

این مجموعه شامل داستان‌های پندآموز از دوران آغازین اسلام برای دختران و پسران، اثر حجت‌الاسلام سیدمحمد مهاجرانی است که انتشارات عروج اندیشه در ۱۵ جلد آن را به دست چاپ سپرده است. این کتاب به روایت داستان‌هایی از زندگانی پیامبر صلی‌الله علیه و آله تا امام زمان (عج) پرداخته و در این میان هم یک جلد از کتاب به داستان زنان ستمگر اشاره کرده است.

حجت الاسلام مهاجرانی که سال ۱۳۴۸ در شهر مهاجران اراک به دنیا آمده، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و از شاعران آئینی کودک است و کتاب‌های زیادی در حوزه مذهبی در قالب شعر و داستان برای بچه‌های خردسال، کودک و نوجوان به قلم او چاپ و منتشر شده است.

حدود ۳۵ سال قبل یعنی در سال ۱۳۶۵ اولین شعر او برای کودکان چاپ شد و اولین کتابش، مجموعه‌ای به نام «پیامبر عزیز ما» بود که سیره پیامبر خدا را با زبان شعر برای کودکان ترسیم می‌کرد. این مجموعه فتح بابی شد برای نگارش و سرودن آثار و مجموعه‌های دیگرش که هریک به نوعی به مفاهیم دینی می‌پردازند.

بیش‌تر آثار او با محور خداشناسی برای کودکان چاپ شده و مجموعه ۲۰ جلدی «خدای ما چه جوریه»، مجموعه ۲۰ جلدی «خداشناسی خردسالان»، مجموعه ۶ جلدی «خدای خوب من» و مجموعه دو جلدی «از همه مهربان‌تر» از جمله آن‌هاست. این‌طوری که پیداست، او اراده کرده خدایی را که نمی‌بینیم، به پر سوال‌ترین قشر سنی یعنی بچه‌ها نشان دهد.

مهاجرانی در نگارش داستان‌ها و اشعارش برای گروه سنی کودک و نوجوان به موضوعاتی مثل اخلاق، عقاید، احکام و سبک و سیره ائمه اطهار هم توجه خیلی زیادی داشته که بعضی از آنها را برایتان اسم می‌بریم: سیره پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله، مجموعه پیامبر عزیز ما (۱۴ جلد): سیره پیامبر گرامی اسلام برای کودکان، مجموعه «محمّد گلی برای همه» (۸ جلد): سیره پیامبر گرامی اسلام برای خرد سالان، قهرمان مهربان (۲ جلد): قصه‌های ورزشی پیامبر گرامی اسلام، گل صد برگ، مجموعه گل و پروانه، مجموعه شمع و پروانه، چهارده شاخه گل، اول می‌گم بسم‌الله، همه می‌گن بسم‌الله، باغ سبز نماز، قشنگ‌ترین مهمونی، مجموعه باغ گل محمدی صلی‌الله علیه و آله، آثار و برکات انقلاب اسلامی، خاطرات یک چپیه: زیبایی‌های دفاع مقدس و مجموعه فرهنگ وقف، از همه مهربان‌تر و...

جالب این‌که کم‌تر از دو سال پیش، همین کتابی که در مهرواره هوای نو شایسته تقدیر شده، یعنی «دسته‌های گل بوته‌های خار» در سال ۱۳۹۹ بین نامزدهای بخش دین در گروه سنی کودک و نوجوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نشسته بود.