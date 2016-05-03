به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳۶ عنوان کتاب چاپ اول از آثار مربوط به زندگی ائمه و پیامبر اسلام و همچنین بازآفرینی متون کهن فارسی انتشارات قدیانی، در بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رونمایی میشود.
این آثار در یک سال اخیر در انتشارات قدیانی و در قالب مجموعه کتاب های بنفشه واحد کودک و نوجوان این نشر منتشر شده است.
مراسم رونمایی از این کتاب ها، روز شنبه هیجدهم اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در غرفه انتشارات قدیانی واقع در سالن B۱۰۸ (سالن کودک و نوجوان) برگزار میشود.
در این مراسم احمد مسجد جامعی، حسین فتاحی، سید محمد مهاجرانی، غلامرضا حیدری ابهری، مژگان شیخی، مریم اسلامی به همراه جمعی از پدیدآورندگان و مسئولان نمایشگاه کتاب تهران حضور خواهند داشت.
روایتهایی از زندگی ائمهی اطهار، همچنین دوره ۱۰ جلدی روایتی از زندگی پیامبر اسلام (ص) و بازآفرینی آثاری از متون کهن فارسی از جمله داستانهایی از «جوامعالحکایات»، «تذکرهالاولیا» و... شماری از عناوینی هستند که در این برنامه رونمایی می شوند.
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