جوادی نظری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهرواره «هوای نو» با هدف تقویت توان فرهنگی، رسانهای و هنری هیئات مذهبی برگزار میشود، اظهار کرد: این مهرواره بستری برای امیدآفرینی، تحولخواهی و نگاه جهانی در فعالیتهای هیئتی است.
وی افزود: چهارمین دوره مهرواره «هوای نو» در پنج بخش اصلی شامل بینالملل، فراهیأت، ارکان هیأت، تولیدات هیأت و نهاد هیأت طراحی شده است. در بخش بینالملل، هیأتهای ایرانی و هیأتهای فعال در پنج قاره با محور جهانیاندیشی معرفی میشوند.
مسئول هیئات و تشکلهای مذهبی تبلیغات اسلامی قزوین ادامه داد: در بخش فراهیأت، محورهایی همچون اندیشه تحولآفرین، رسانه امیدآفرین و زیرساخت مانا مورد توجه قرار دارد و در بخش ارکان هیأت نیز نقش شاعر، ستایشگر، سخنران و مدیر هیأت با تمرکز بر شعر، مرثیه، مدیحهخوانی، سخنرانی امیدآفرین و مدیریت نیروپرور بررسی میشود.
نظری تصریح کرد: بخش تولیدات هیأت شامل طراحی و فضاسازی محیط، تولید اقلام و محصولات، تولیدات صوتی و تصویری و بهرهگیری از نرمافزارها و فناوریهای نوین است و بخش نهاد هیأت نیز به عنوان بخش تازه، به ساماندهی ساختار و هویت هیئات میپردازد.
وی با اشاره به رشتههای مهرواره گفت: شرکتکنندگان میتوانند در مجموع در ۲۶ رشته و در قالب پنج بخش اصلی نهاد هیأت، ارکان هیأت، تولیدات هیأت، فراهیأت و بینالملل ثبتنام کنند. همچنین جایزه ویژهای با عنوان «ایران اباعبدالله» با محور ایراندوستی و اتحاد مقدس در نظر گرفته شده است.
مسئول هیئات و تشکلهای مذهبی تبلیغات اسلامی قزوین درباره نحوه ثبتنام توضیح داد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبگاه رسمی مهرواره به نشانی www.havayenoo.ir، پس از انتخاب بخش مورد نظر و ثبت مشخصات، مستندات خود را بارگذاری و ثبتنام را نهایی کنند.
نظری خاطرنشان کرد: هیأتهایی که در چند بخش فعالیت دارند، در صورت برخورداری از مستندات معتبر، امکان ثبتنام در تمامی محورها را خواهند داشت و کارشناسان دبیرخانه در صورت نیاز با شرکتکنندگان تماس میگیرند.
وی در پایان گفت: مهلت ثبتنام چهارمین مهرواره «هوای نو» از ۲۰ آذرماه تا ۲۰ دیماه تعیین شده و این مهرواره فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری هیئات مذهبی و تقویت امیدآفرینی در جامعه است.
