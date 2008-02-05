به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار شهید دکترحاج سیف الله حیدرپور فرمانده سابق لشکرعملیاتی 3 حمزه‌‌ سیدالشهدا که از اوائل سال 1385 با تشدید عوراض مجروحیت شیمیایی اش از نظر جسمی دچار مشکل بود، پس از سالها تلاش و کوشش مجاهدت در راه خدا، تحمل سختی ها و محدودیت های ناشی از جراحات 70 درصدی دوران دفاع مقدس، روحش در سالگرد تولد معنویش دردهه فجر انقلاب اسلامی از قفس تن جدا شد تا همراه و همنشین با معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، یاران شهیدش سرداران شهید حسین خرازی ، ابراهیم همت، احمد کاظمی ، سید جمال طباطبایی و بردار شهیدش مسیح الله حیدرپور در محرم حسینی بر خوان پر نعمت حضرت ابا عبدالله (ع) بنشیند.

سردار شهید حیدرپور در نخستین روزهای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد درآمد ، با آغاز جنگ تحمیلی جزء نخستین نیروهایی بود که به جبهه های نبرد حق علیه باطل در منطقه جنوب اعزام شد و بدون لحظه ای درنگ عاشقانه قدم در راه جهاد فی سبیل الله گذاشت.

سردار شهید دکترسیف الله حیدرپور در عملیات های فرمانده کل قوا، طریق القدس ، چزابه ، فتح المبین ، رمضان ، محرم، والفجرمقدماتی ، والفجر 4 ، خیبر، بدر، والفجر 8، کربلای 5 ، والفجر 10 با مسئولیت های فرمانده گردان، جانشین فرمانده تیپ 44 قمر بنی هاشم (ع) و فرمانده تیپ مستقل 48 فتح به انقلاب اسلامی و کشور خدمت کرد و به خاطر رشادت های فراوان از خود گذشتگی ، ایثارگری و نبوغ نظامی اش پس از پایان دوران دفاع مقدس به دریافت نشان فتح مفتخر گردید.

سردار سرتیپ شهید دکتر سیف الله حیدرپور پس از جنگ تحمیلی به عنوان فرماندهی متعهد ، نقش موثری درحفظ امنیت منطقه جنوب داشت. وی با فراگیری علوم استراتژیک نظامی و تلفیق آن باتجارب ارزشمند دوران 8 سال دفاع مقدس تبدیل به یکی از فرماندهان شاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و الگویی برای پاسداران جوان شد.

سردار شهید حیدرپور از سال 1371 تا 1374 فرمانده دانشکده زرهی سپاه در شیراز بود . او نیازهای یگان های زرهی نیروی زمینی سپاه را با دوره های آموزشی دانشکده که نقش موثری در تقویت یگان های رزمی سپاه داشت ،منطبق کرد. وی درسال 1375 به عنوان جانشین لشکر 4 بعثت مشغول به خدمت شده واز سال 1378 به مدت دو سال فرماندهی لشکر عملیاتی 3 حمزه سید الشهدا انقلاب را به عهده گرفت تا به عهدی که با همرزمان شهیدش بسته بود ، وفا کرده و امنیت منطقه شمالغرب کشور را تامین کند.

شهید حیدرپور از سال 1381 برای طی دوره دکترای علوم استراتژیک وارد دانشگاه علوم استراتژیک شد. همزمان به عنوان فرمانده قرار گاه مرکزی حضرت صاحب الزمان ( عج) در تهران به اسلام وانقلاب خدمت می کرد. این فرمانده سلحشور دوران دفاع مقدس علیرغم جراحات شیمیایی شدید در سال 1385 با کسب مدرک دکترای برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران فارغ التحصیل شد.

وی در دوران تحصیل با عشق و علاقه در مراکز آموزشی سپاه و مراکز آموزشی عالی کشور آموخته های علمی و گنیجنه گران بهای دوران دفاع مقدس را در اختیار نسل جوان و دانشجویان علاقمند قرار می داد.

از اوایل سال 1385 روح پرشور و پر تلاطم سردار سرتیپ پاسدار شهید حیدر پور در عشق پیوستن به همرزمان شهیدش می سوخت و عوارض شدید مجروحیت ناشی از اصابت تیر دوشکا و جراحات شیمیایی روز به روز نمایان تر می شد تا جایی که تیم پزشکی معالج چندین مرتبه او را برای مداوا به خارج از کشور اعزام کرد و مدتی طولانی هم در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) بستری بود اما درمان های پزشکی تاثیر چندانی در بهبودی این جانباز مجاهد نداشت.

سرانجام روح بلند سردار سرتیپ شهید دکتر سیف الله حیدرپور سرخوش از جام شهادت، ماندن در دنیای خاکی را تاب نیاورد ودر روز پانزدهم بهمت ماه 1386 مصادف با 26 محرم الحرام 1429 پس از تحمل رنج و درد ناشی از جراحات متعدد دوران دفاع مقدس در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) به یاران شهیدش پیوست و جان پاکش را در راه خدمت به اسلام و میهن عزیزمان تقدیم کرد.