به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد: دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در پانزدهمین شماره از «بولتن رویدادها و تحلیل‌های پارلمانی جهان» برخی از رخدادهای پارلمانی آمریکا، انگلیس، استرالیا، بلژیک، روسیه سفید، زلاندنو، قرقیزستان و مجارستان را مد نظر قرار داده و تصریح کرد که برای اولین بار در دهه اخیر کنگره ایالات متحده آمریکا قانون جامع «کنترل اسلحه» را به تصویب رسانده است.

بر اساس این قانون باید سابقه خریداران اسلحه قبل از فروش سلاح به آنان مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. این قانون که پس از تغییراتی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود در مجلس سنا نیز به تصویب رسید و برای آنکه قابلیت اجرایی بیابد اکنون نیازمند امضای رئیس جمهور است.

درخواست اضافه حقوق نمایندگان پارلمان انگلیس، افزایش روزهای حضور نمایندگان در مجلسین استرالیا، حمایت نمایندگان پارلمان بلژیک از دولت موقت، اظهارات رئیس جمهور روسیه سفید در مورد شروط اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری با این کشور، جریمه یک وزیر نیوزیلندی به دلیل نزاع با یک نماینده مجلس ، تظاهرات علیه نتایج آراء پارلمان وتصویب معاهده لیسبون (جایگزین پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا)، در پارلمان مجارستان از دیگر موضوعات مورد توجه در این بولتن بوده‌اند.

بخش دیگری از این بولتن به تحلیل و ارزیابی رویدادهای پارلمانی برخی کشورها اختصاص یافته و در آن تعویق انتخاب رئیس جمهور در مجلس لبنان، موضوع انتخاب «یولیاتی موشنکو» (رهبر انقلاب نارنجی) به عنوان نخست وزیر اوکراین، پیروزی حزب «قدرت مردمی» در انتخابات پارلمانی تایلند، بودجه 555 میلیارد دلاری سال آینده آمریکا، اولین نشست عادی مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در بروکسل و نشست آتی سران اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در لیما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

آخرین بخش از این گزارش مرکز پژوهشها نیز به تشریح وظایف گروه تحقیقاتی پارلمان اروپا اختصاص یافته است.