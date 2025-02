برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان سی‌ودومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عصر امروز سه‌شنبه هفتم اسفندماه با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد.

مشروح اسامی آثار برگزیده این دوره از جایزه جهانی کتاب سال را در ادامه می‌خوانید:

مطالعات اسلام

تاریخ اسلام: «کربلا و هویت؛ ملت، اسلام و ادبیات مسلمانان بنگالی» تألیف اپسیتا هالدر از هند، انتشارات راتلج، ۲۰۲۳.

Reclaiming Karbala: Nation, Islam and Literature of the Bengali Muslims, by Epsita Halder/ Routledge, ۲۰۲۳.

جامعه‌شناسی دین: «شناخت اسلام؛ مواضع معرفت» تألیف برایان اس. ترنر از استرالیا، انتشارات دانشگاه ادینبورگ، ۲۰۲۳.

Understanding Islam: Positions of Knowledge, by Bryan S. Turner, Edinburgh University Press, ۲۰۲۳.

مطالعات ایران

هنر: «رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی» تألیف الکساندر ناگل از آلمان، انتشارات کمبریج، ۲۰۲۳.

Color And Meaning In The Art Of Achamendi Persia, by Alexandder Nagel, Cambridge University, ۲۰۲۳.

زبان فارسی: «فارسی گفتاری مدرن در رمان‌های معاصر ایران؛ تحلیلی بر رمان‌های منتخب قرن ۲۱» تألیف کاتاژینا وانسالا از لهستان، انتشارات بریل، یونی پرس، ۲۰۲۳.

Modern Spoken Persian in Contemporary Iranian Novels: An analysis of selected ۲۱st century novels/ by Katarzyna Wąsala/Brill V&R unipress, ۲۰۲۳.