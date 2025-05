اجرای قطعاتی از بزرگان موسیقی جهان در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کنسرت گروه محمدرضا ظریف پنجشنبه هشتم خرداد ساعت ۲۰ در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در این اجرا چهره‌هایی چون منوچهر زنده‌دل، حسین ریگی، داریوش کاردان، کیوان کثیریان، علیرضا باشکندی، فرشاد اسدالله‌پور، پویا نیکپور، مسعود آب‌پرور و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به موسیقی حضور داشتند.

اعضای گروه موسیقی محمدرضا ظریف در این اجرا سامان سپهر (گیتار الکتریک)، مجتبی صناعی (درامز)، پویان زادمجید (ویولا پنج‌سیم)، آرشا عباسی (آکاردئون) و محسن فرضی (گیتار بیس) بودند.

در این کنسرت ۱۸ قطعه موسیقی کلاسیک از آثار برجسته‌ترین آهنگسازان جهان به همراه قطعاتی به آهنگسازی محمدرضا ظریف اجرا شد.

آغازگر برنامه سه قطعه «در امتداد ...»، «پرلود ۱ حرکت» و «اتود ۲» با تک‌نوازی پیانو و تریو از قطعات محمدرضا ظریف بود.

وی پس از اجرای این قطعات، در سخنانی گفت: جای موسیقی بی‌کلام در ایران خالی‌ است و من و گروهم تلاش می‌کنیم این سبک از موسیقی را بیشتر به مخاطبان بشناسانیم. موسیقی بی‌کلام مستقیماً به درون انسان بازمی‌گردد و هر کسی می‌تواند روابط و احساسات خود را با آن برقرار کند.

در ادامه قطعاتی چون «تجربه» از لودوویکو اینائودی، «آمدنم بهر چه بود» و «دلداری» از ساخته‌های خود محمدرضا ظریف، «امیلی» از یان تیرسن، «لبه تاریکی» از اریک کلپتون، «اینترستلر» از هانس زیمر، و «گذری در بلوز» به آهنگسازی ظریف اجرا شد.

از دیگر قطعات این کنسرت می‌توان به «لا فوله» از پل ژیره، «رها در باد» از پویان زادمجید، «پیامبر» از گری مور و «بر هیچ مپیچ» از ظریف اشاره کرد. همچنین قطعه «شاید ... و در آن میان» به آهنگسازی محمدرضا ظریف به یاد مادربزرگ این هنرمند اجرا شد.

در بخش پایانی نیز قطعات «Shape of My Heart» از استینگ، «بازگشت» از ظریف و «Game of Thrones» از رامین جوادی برای حاضران نواخته شد.

محمدرضا ظریف در پایان، این کنسرت را به خلیج فارس تقدیم کرد.