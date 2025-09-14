کنعانی مقدم: پزشکیان سفیر ایران در فلسطین را تعیین کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا در نشست بزرگداشت سالگرد طوفان الاقصی اظهار کرد: جلسه شورای امنیت سازمان ملل نشست خوبی بود و خوب است که جمهوری اسلامی ایران هم به صورت رسمی کشور بودن فلسطین را اعلام کند. حمله رژیم صهیونیستی به قطر آغاز جنگ اسرائیل و اعراب است.

وی افزود: ۱۹۳ کشور جهان حالا به تشکیل دولت فلسطین رأی داده‌اند، جالب این است که سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی نشان داد که نظام بین‌الملل دیگر رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت و آنها بین الملل دچار فروپاشی شده‌اند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: همواره کشور فلسطین و به رسمیت می‌شناختیم اما آن را به طور رسمی بیان نکرده بودیم، همانطور که رهبری فرمودند فلسطین کشور مستقل است مخالف دو دولتی هستیم و باید بر آن تاکید کنیم.

کنعانی مقدم در ادامه گفت: به آقای پزشکیان پیشنهاد می‌کنیم که سریعاً سفیر فلسطین تعیین شود و یکی از کشورهای عربی مستقر شود و از این جهت کمک کنیم.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی کاملاً رفتارش از قاعده خارج شده است و به هر اقدامی دست خواهد زد، تصورات خود را در خواب خواهد دید و محقق نخواهد شد و خیالی باطل است.