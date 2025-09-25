قاضی زاده: جامعه را شرطی نکنیم؛ لزوم تبیین صحیح اثرات مکانیسم ماشه

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تحرک غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر این اقدام، اظهار کرد: ما دو بحث داریم؛ نخست حوزه رفتاری و دیپلماتیک ماست که باید تمام تلاش خود را برای دفاع از حقانیت کشورمان به کار گیریم.

وی متذکر شد: اخیراً وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل تاکید کردند که تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک فاقد مبنای حقوقی است؛ آن نامه بسیار مناسب و سنجیده بود و باید در مجامع بین‌المللی و خاستگاه‌های سیاسی، با تمام قوا از مواضع به حق کشورمان دفاع کنیم و بر آن پافشاری داشته باشیم.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت عدم ایجاد فضای التهاب روانی در جامعه در خصوص آثار اقتصادی و تبعات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه، بیان کرد: کشورهای غربی در سال‌های گذشته با استفاده از انواع و اقسام مدل‌ها، کشور ما را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده‌اند. بنابراین ضروری است که با مردم به صورت شفاف صحبت کنیم و توضیح دهیم که فعال شدن مکانیسم ماشه تا چه اندازه می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد، یا اینکه صرفاً به عنوان یک اهرم فشار از آن استفاده خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: بنابراین در فاز اول یعنی در عرصه سیاسی و در گفتگوهای خود به خصوص با اروپایی‌ها، باید ضمن حفظ ایستادگی، حضور مؤثر و نقش‌آفرینی فعالانه‌ای داشته باشیم و از ظرفیت کشورهای همراه و دوست نیز به خوبی استفاده کنیم. باید با تمام همت و تلاش خود، از منافع کشور دفاع کنیم تا در این زمینه دچار نوعی رهاشدگی نشویم.

وی افزود: در عین حال، باید با واقع‌بینی و نگاه واقع‌گرایانه، میزان اثرگذاری چنین اقداماتی را طوری تبیین کنیم تا مردم، اقتصاد کشور، تولید و سایر بخش‌ها را شرطی نکنیم.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی درباره اثرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران، گفت: در سال‌های اخیر، مقوله تحریم‌های کشور به خوبی برای مردم تبیین نشده تا بدانند که ما تاکنون تحت چه تحریم‌هایی قرار گرفته‌ایم، این در حالی است که در طول تمام این سال‌ها، هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران تحت چنین تحریم‌های ظالمانه و گسترده‌ای قرار نگرفته است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه ما با انواع تحریم‌ها اعم از تحریم‌های فردی تا تحریم‌های هسته‌ای، تسلیحاتی، حقوق بشری، منطقه‌ای، تحریم شرکت‌ها و اشخاص و بسیاری از حوزه‌های دیگر مواجه بوده‌ایم، گفت: چون این موارد تحریم به درستی برای مردم تبیین نشده، اکنون با شنیدن نام «مکانیسم ماشه»، تعابیر مختلف و بعضاً نادرستی در افکار عمومی شکل می‌گیرد که با واقعیات فاصله دارد و باید درباره تأثیرات واقعی آن، تبیین صورت گیرد.