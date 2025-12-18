حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به جلسه روز گذشته احزاب با رئیس جمهور در تحقق شعار انسجام گفت: بنده بهعنوان دبیرکل حزب سبز فرصت صحبت داشتم. بر اساس جلسه قبلی که با آقای رئیسجمهور داشتیم و در آن ۱۲ مؤلفه وحدت ملی را مطرح و مکتوب کرده بودم، اینبار بهصورت مبسوطتر، یک طرح عملیاتی و اجرایی شامل نقشه راه و فازهای یک تا دوازده را در قالب ۱۲ تا ۱۳ صفحه ارائه دادم و خلاصهای از آن را در جلسه توضیح دادم.
وی در همین رابطه افزود: تأکید کردم که برای تقویت دفاع ملی، نیازمند ایجاد ساختارهای مشخص هستیم و در همین راستا پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون مشترک را مطرح کردم. طرح بهصورت کلی به رئیسجمهور ارائه شد.
دبیرکل حزب سبز ایران همچنین راجع به محتوای جلسه بیشتر توضیح داد و گفت: در جلسه، از هر فراکسیون شش نفر مشخص شده بودند و افراد نظرات خود را بیان کردند. بنده دو نکته درباره صحبتهای آقای علی مطهری و یک تذکر هم نسبت به اظهارات خانم منصوری مطرح کردم.
«نه» بزرگ پزشکیان به راهکار اصلاح طلبان
کنعانی مقدم افزود: نسبت به تذکر من اتفاقاً رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید داشتند و این تذکر را بهحق دانستند؛ بهویژه درباره برخی اصلاحطلبان که با ادبیاتی نامناسب، رئیسجمهور را مورد انتقاد تند قرار میدادند و حتی نوعی تهدید سیاسی مطرح میکردند؛ از جمله اینکه چرا با آمریکا مذاکره نمیکنید یا چرا تحریمها را برنمیدارید. رئیسجمهور پاسخ قاطع و دندانشکنی به این اظهارات دادند و همانطور که در رسانهها هم منتشر شد، «نه» بزرگی به این نوع راهکارها گفتند و از موضع قدرت، عزت، حکمت و مصلحت نظام سخن گفتند.
اصولگرایان با راهکار مشخص در جلسه رئیس جمهور حاضر شدند
دبیرکل حزب سبز ایران گفت: در بخش دیگر جلسه اصولگرایان نیز صحبتهای خوبی مطرح کردند؛ هم مطالبات مردم بیان شد و هم راهکارهای اجرایی. رئیس کمیسیون اصولگرایان، یک طرح اقتصادی آماده کرده بود که به رئیسجمهور ارائه شد. میتوان گفت جریان اصولگرایی با بستههای پیشنهادی و راهکارهای مشخص وارد جلسه شده بود. در مقابل، اصلاحطلبان بیشتر رویکرد انتقادی داشتند و حتی صراحتاً به آقای پزشکیان گفتند که انتخاب مطلوب آنها نبوده، اما چارهای جز انتخاب او نداشتند؛ که این نوع سخنان، جنبه تضعیفکننده نسبت به رئیسجمهور داشت.
کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: بنده در جلسه گلایه کردم و گفتم آقای رئیسجمهور برای این به اینجا آمدهاند که احزاب یار دولت باشند، نه باری بر دوش آن. تأکید کردم این ادبیات در چنین جلسهای مناسب نیست و ما آمدهایم که با ارائه راهکار، به تقویت دولت کمک کنیم.
وی ادامه داد: نمایندگان مستقل عملاً صحبت خاصی نداشتند؛ بخشی به دلیل عدم حضور افرادی که برای این بخش انتخاب شده بودند. البته افرادی مانند آقای کمیجانی از اصلاحطلبان و آقای محسن هاشمی صحبتهایی مطرح کردند. بهطور کلی، همه دیدگاهها بیان شد و این جلسه میتواند مبنای برگزاری جلسات کاری مؤثر باشد. صرف برگزاری جلسات شعاری نتیجهای ندارد؛ باید مباحث عملیاتی شود و راهکارهای مشخص ارائه گردد. رئیسجمهور نیز از این رویکرد استقبال کردند و گفتند آمادگی داریم راهکارهای عملیاتی را بیاورید و حتی خودتان در اجرا مشارکت کنید؛ دولت هم کمک خواهد کرد.
کنعانی مقدم بیان کرد: در جمعبندی میتوان گفت مباحثی درباره مذاکره با آمریکا، موضوعات انرژی، سوخت، آب، ناترازیها و سایر مسائل کلان مطرح شد که عمدتاً گزارشی از عملکرد یکساله دولت به حاضران ارائه شد.
زنگ خطر حذف بودجه فرهنگی به صدا در آمد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره بودجه فرهنگی هم موضوعی مطرح شد و رئیسجمهور توضیحی داد؟ گفت: در حوزه مسائل فرهنگی، رئیسجمهور اشارهای داشت به بودجه نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و گفتند سال آینده بودجه بسیاری از نهادهای فرهنگی قطع خواهد شد. این موضوع میتواند از یکسو زنگ خطری برای فعالیتهای فرهنگی، رسانهای، تحقیقاتی و علمی باشد و از سوی دیگر نشاندهنده رویکرد انقباضی دولت برای کاهش هزینههاست. با این حال، باید بررسی شود که آیا هزینههای تشریفاتی اولویت دارند یا فعالیتهای فرهنگی؛ به نظر بنده، کار فرهنگی باید در اولویت نخست باشد.
کنعانی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا کسی در جلسه به این موضوع قطع بودجه فرهنگی اعتراض کرد؟ گفت: خیر. فضای جلسه بیشتر تحت تأثیر انتقادهای تند اصلاحطلبان بود؛ از جمله درباره فیلترینگ و وعدههایی که بهزعم آنها عملی نشده بود. برخی از اصلاحطلبان با ادبیات نامناسبی رئیسجمهور را مورد خطاب قرار دادند. بنده تذکر دادم و گلایه کردم که ما به این جلسه نیامدهایم مچگیری کنیم؛ آمدهایم به دولت در همه زمینهها کمک کنیم. متأسفانه بخش قابل توجهی از اصلاحطلبان با رویکردی تهاجمی نسبت به رئیسجمهور صحبت کردند.
